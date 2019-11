Karma Revero GTS Neue Leistungsvariante des Viertürers

Im Sommer 2019 hatte Karma bereits die neue GT-Version des Revero präsentiert. In L.A. wird nun mit dem GTS eine noch performantere Variante nachgeschoben.

Um allen Wissbegierigen gleich den Wind aus den Segeln zu nehmen – ja, die neue GTS-Version des Revero soll leistungsstärker geworden sein, um wie viel sagt der Hersteller aber nicht. Dafür liefert er erste Fahrdynamikwerte. Aus dem Stand auf 60 mph (rund 96 km/h) soll es nun in 3,9 Sekunden gehen, die Höchstgeschwindigkeit wird jetzt bei 210 km/h abgeregelt erreicht. Die Basisversion benötigt 4,5 Sekunden und darf nur 200 km/h schnell rennen. Neu an Bord ist auch eine Torque Vectoring-Regelung, was ebenfalls den fahrdynamischen Qualitäten zugute kommen soll.

Das Interieur profitiert im GTS-Trimm von noch mehr sichtbarem Kohlefaserlaminat, die Finger können sich an neuen haptischen Bedienelementen am Lenkrad erfreuen und die Ohren sich am Klang des neuen 570-Watt-Soundsystems laben. Optimiert wurden auch die Schnittstellen für Over-the-air-Software-Updates.

Karma

Zwei E-Motoren und ein BMW-Turbo-Dreizylinder

Auf der Antriebsseite bleibt es bei den zwei Elektromotoren – einer je Achse – sowie dem 1,5-Liter-Dreizylinder-Turbobenziner aus dem BMW-Regal, der als Range Extender fungiert. Die Gesamtleistrung des Antriebs im Karma Revero GT wird mit 535 PS und 746 Nm angegeben. Die GTS-Spezifikation wurde, wie schon geschrieben, noch nicht kommuniziert.

Dafür gibt es schon eine Preisansage. In den USA soll der Karma Revero GTS ab 149.950 Dollar (umgerechnet rund 135.000 Euro) angeboten werden. Die Produktion des GTS wird im ersten Quartal 2020 anlaufen. Vorbestellungen sind ab sofort möglich.