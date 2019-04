Der Elektroautohersteller Karma hat sich als Design- und Entwicklungspartner Pininfarina ins Boot geholt. Wie nahrhaft die Zusammenarbeit aussehen könnte, zeigen die Kalifornier aktuell auf der Shanghai Auto Show. Neben der Premiere des Karma Revero GT und der Coupé-Studie Karma Pininfarina GT schmückt auch das Karma SC1 Vision Concept den Messestand.

Das Karma SC1 Vision Concept deutet zum einen die neue Designsprache des Elektroautobauers an, zum anderen die Möglichkeit auf der Elektroantriebsplattform mit Range Extender auch einen zweisitzigen Roadster zu realisieren, wobei der chinesische Autobauer künftig auf rein batterieelektrische Antriebe setzen möchte.

Im Speedster-Look mit Scherentüren

Foto: Karma Automotive

Das Design des SC1 erinnert mit seiner langen Schnauze, der zugepfeilten Front und den schlitzförmigen LED-Scheinwerfern an den Lexus LC Unter der Nase öffnen sich an den Seiten zwei große Kühlluftschlünde, dazwischen spannt sich ein Karbon-Splitter auf. Die Flanken zeigen im unteren Bereich starke Einzüge. Die Windschutzscheibe und die Seitenfenster sind im Speedster-Stil knapp gehalten und rahmenfrei. Hinter den beiden Passagieren erheben sich zwei Airdomes, die zum Heckbürzel hin auslaufen. Das Heck an sich nimmt die Designvorgaben der Front mit den schmalen LED-Leuchten und den Öffnungen wieder auf. Der Heckdiffusor korrespondiert mit seinem Karbon-Look mit dem Frontsplitter. Spektakulär sind die noch vorne oben öffnenden Scherentüren.

Extrem futuristisch gibt sich das Cockpit. Fahrer und Beifahrer werden durch eine hohe Mittelkonsole separiert. Die mit Bildschirmen bestückte Armaturentafel läuft in den Türverkleidungen aus. Der Fahrer greift in ein oben offenes, viereckiges Lenkrad.