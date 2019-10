Mazda Elektroauto Debüt auf der Tokyo Motor Show

Auch Mazda springt nun auf den Elektroauto-Zug auf und präsentiert auf der Heimat-Messe sein erstes batterie-elektrisch angetriebenes Fahrzeug. Dabei handelt es sich nicht um die elektrifizierte Variante eines bestehenden Modells, sondern um ein komplett neues Fahrzeug mit eigenständiger Optik, das nach Mazda-Diktion Fahrspaß und Leistung bieten soll.

Wankelmotor als Range Extender

Ein erster Elektro-Prototyp trug eine 35,5 kWh große Lithium-Ionen-Batterie vor der Hinterachse sowie einen 105 kW und 265 Nm starken E-Motor an der angetriebenen Vorderachse. Geplant ist zudem der Einsatz eines Range Extenders in Form eines Wankelmotors, der aber nicht mit konventionellem Kraftstoff betrieben werden muss. In einem Teaser-Video sind nun Details zu erkennen. Darunter der Hinweis auf nachhaltige Materialien sowie eine erste Ansicht der Mittelkonsole. Sie zeigt zwei Dreh-/Drücksteller sowie den Automatik-Wählhebel.

Die Markteinführung des Elektro-Mazda für Deutschland ist für die zweite Hälfte 2020 geplant. Reserviert werden kann das E-Modell aber bereits direkt nach seiner Messepremiere.