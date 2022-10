Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse, um Ihnen Angebote zu ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen aus unserem Haus anzubieten. Sie können diesen Dienst jederzeit mit dem in der E-Mail befindlichen Abmeldelink beenden oder der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen unter motorpresse@datenschutz.de.

McLaren Elektro-Crossover (2026) Neuer McLaren-Chef gibt SUV-Hinweise

SUV? Kommt uns nicht ins Modellprogramm! So war die bisherige Haltung von McLaren zu Soft-Offroadern. Doch während sich der britische Sportwagenhersteller mit dieser Einstellung immer tiefer hinein in finanzielle Probleme manövrierte, meldete die Konkurrenz einen Absatzrekord nach dem anderen – selbst mitten in der Corona-Krise und trotz des Ukraine-Krieges. Und welche Modelle verzeichnen die höchsten Marktanteile im Portfolio von Lamborghini, Aston Martin, Porsche und Co.? Na klar: Urus, DBX, Cayenne oder Macan.

Möglicherweise hat diese SUV-Verweigerungshaltung dazu beigetragen, dass Ex-McLaren-Chef Mike Flewitt im Sommer 2022 gehen musste. An seine Stelle trat Anfang Juli Michael Leiters. Der in Deutschland geborene CEO kam von Ferrari, wo er zuvor als Technischer Direktor (Chief Technology Officer) gearbeitet hat. Der Wechsel von Sportwagenhersteller zu Sportwagenhersteller ist natürlich naheliegend. Aber die Personalie dürfte für McLaren aus einem anderen Grund interessant gewesen sein: Bei Ferrari hatte Leiters zuletzt das Purosangue-Projekt verantwortet; Ferraris erster SUV (siehe Fotoshow) wurde kürzlich der Öffentlichkeit vorgestellt. Zuvor bei Porsche war Leiters entscheidend an der Markteinführung des Cayenne beteiligt.

"Ich liebe SUV"

Es ist sicher kein Zufall, dass Leiters im Interview mit der britischen Fachzeitschrift "Autocar" diese Aspekte seiner beruflichen Vita herausstellt: "Ich habe bei Ferrari einen SUV entwickelt, ich habe bei Porsche einen SUV entwickelt – also liebe ich SUV." Er halte Autos dieses Zuschnitts für ein attraktives und wichtiges Marktsegment, das weiter wachse. Dennoch fügt Leiters hinzu: "Wir sollten keinen klassischen SUV machen." Aber das Thema werde in Woking diskutiert; zudem sei McLaren für andere Ideen und Modelle anstelle oder zusätzlich zu einem SUV offen. Auf jeden Fall will Leiters das Angebot der britischen Marke weiterentwickeln.

Inzwischen scheint Leiters seine Mitstreiter im McLaren-Management von der SUV-Idee überzeugt zu haben. "Ich denke, dieses Unternehmen kann noch profitabler sein, wenn wir auch über neue Segmente und neue Fahrzeugkonzepte nachdenken", sagt er in einem aktuellen Gespräch mit dem britischen "Car Magazine". McLaren-Kundinnen und -kunden würden längst gezielt nach einem Familienauto der Marke fragen. Wenn der Hersteller ein neues Segment entert, würde er direkt die Gelegenheit nutzen und neben einer neuen Design-Sprache ("bisher nicht ausreichend differenziert") auch eine andere Nomenklatur ("bisher zu verwirrend") etablieren. In Sachen Aerodynamik will Leiters, dass sich McLarens Autosparte möglichst viel Expertise aus der Formel-1-Abteilung holt.

Carbon-Chassis, Carbon-Karosserie – oder beides?

Wie aber könnte ein SUV aussehen, der zu McLaren passt? Ein Crossover mit reinem Verbrennerantrieb ist eher unwahrscheinlich bei einer Marke, die bisher ausschließlich Mittelmotor-Sportwagen mit Carbon-Chassis im Programm führt. Für einen (Plug-in-) Hybrid-Antriebsstrang gilt eigentlich dasselbe. Zumal McLaren eine große Konzernmutter fehlt, die die passende Plattform stellen kann. Davon profitiert bald Lotus bei seinem neuen SUV Eletre, der einen technischen Unterbau des Geely-Konzerns nutzt.

Näher an der Realität dürfte ein rein elektrisch angetriebener SUV liegen. Im "Car Magazine"-Interview gibt Leiters deutliche Hinweise in diese Richtung – was bedeuten würde, dass McLarens erstes reines Elektroauto ein SUV wäre. Mit zwei- oder dreimotorigen Layouts sollten sich recht leicht McLaren-typische Leistungsdaten und ein Allradantrieb realisieren lassen. Die markeneigene Leichtbau-Kompetenz könnte zum Tragen kommen, indem McLaren bei seinem Crossover großflächig Carbon einsetzt. Unklar ist allerdings noch, ob der Werkstoff beim Chassis zum Einsatz kommt oder der Hersteller doch eher eine Kohlefaser-Karosserie über ein Aluminium-Chassis stülpt, um das Gewicht im Rahmen zu halten.

Elektro-SUV mit BMW-Hilfe?

Vielleicht gehen die Briten aber auch einen einfacheren Weg. Kommt an dieser Stelle BMW ins Spiel? Gerüchteweise verhandelt McLaren gerade mit den Münchnern über eine Kooperation, die auf beiden Seiten einen Elektro-Sportwagen hervorbringen soll. Dabei werde auch ein Crossover-Modell diskutiert. Das genieße zwar keine Priorität, aber mit dem Wechsel von Flewitt zu Leiters könnte dieses Thema an Fahrt aufnehmen. Zumal BMW spielerisch die passende Plattform und Antriebstechnik für einen künftigen McLaren-SUV zur Verfügung stellen könnte. Für den Hybrid-Sportwagen Artura (siehe Video nach dem ersten Absatz) liefern die Bayern bereits die Akkuzellen, wobei Leiters im Crossover eher keine Lithium-Ionen-Batterien sieht. Ein Hinweis auf Feststoffakkus? Klar ist: BMW forscht bereits intensiv an dieser Akkuvariante, sodass sich auch auf diesem Feld eine Kooperation ergeben könnte.

Klar ist aber auch: Selbst wenn die Briten einen SUV bringen sollten und dieser einen reinen Elektroantrieb aufweist, heißt das nicht, dass das Modell direkt ums Eck auf seine Premiere wartet. Wenn es kommt, dann in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts. 2026 scheint als Einführungsjahr durchaus realistisch zu sein. Trotzdem kann man sich auch jetzt schon Gedanken über den passenden Namen machen. McLaren selbst gab im Oktober 2021 Hinweise, in welche Richtung die Modellbezeichnung gehen könnte. Beim britischen Patentamt hat sich der Autobauer die drei Namen Solus, Aeron und Aonic schützen lassen.

Aeron und Aonic bleiben übrig

Zumindest beim Solus ist mittlerweile klar, was sich dahinter verbirgt. Der Solus GT ist ein reines Rundstreckenauto mit einsitziger Auslegung und V10-Saugmotor. Gebaut werden davon lediglich 25 Exemplare für gut betuchte Gentleman-Racer.

Was genau es mit den weiteren Modellnamen auf sich hat, bleibt vorerst allerdings Gegenstand von Spekulationen. Hinter dem Aeron könnte sich ein Fahrzeug verbergen, bei dem ein besonderes Augenmerk auf die Aerodynamik gelegt wird und dabei eventuell Erkenntnisse aus der Luftfahrt genutzt werden. Das würde eher zu einem Sportwagen passen. Aonic dagegen lässt Rückschlüsse auf Aonia Terra zu, eine Region auf der südlichen Hemisphäre des Planeten Mars und benannt nach einem Vorbild aus dem antiken Griechenland. Ein Elektro-SUV namens McLaren Aonic? Ganz abwegig klingt das nicht, auch wenn in phonetischer Hinsicht durchaus Verwechslungsgefahr mit Hyundais Ioniq-Modellen bestehen würde.

Umfrage 276 Mal abgestimmt Braucht McLaren einen SUV in seinem Modellprogramm? Ja. Nur mit Sportwagen wird die Marke auf Dauer untergehen. Nein. Mit einem SUV würde McLaren seinen Markenkern verraten. mehr lesen

Fazit

Michael Leiters hat bereits bei zwei Arbeitgebern nachgewiesen, dass er sich nicht scheut, SUV-Modelle in die Angebotspalette klassischer Sportwagen-Hersteller zu integrieren. Es wäre sehr verwunderlich, wenn ihm McLarens Geldgeber nicht den Auftrag erteilt hätten, das Thema bei den finanziell chronisch klammen Briten zu forcieren. Eine klare Bestätigung hat der frühere Porsche- und Ferrari-Mann zwar noch nicht geliefert, aber die bisherigen Andeutungen lassen einen großen Interpretationsspielraum in Richtung Elektro-SUV zu.