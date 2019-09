Mercedes Vision EQS Erster Ausblick auf die Elektro-S-Klasse

Die Designstudie zeigt sich als eine lange, coupéhafte Luxuslimousine mit vier gegenläufig öffnenden Türen. An der Front ist das EQ-Gesicht mit dem weit herunter gezogenen, blau illuminierten Grill und den flankierenden schmalen LED-Scheinwerfern zu erkennen.

Freischwebende Lounge-Sitze

Im Inneren bietet Mercedes vier freischwebende Lounge-Sitze auf, die mit integrierten Kopfstützen ausgerüstet sind. In der Seitenansicht scheinen sie zu einem kleinen „b“ gefaltet zu sein. In der Mitte trennt die Passagiere vorn und hinten eine riesige Mittelkonsole, die zum Heck hin aufsteigt. Ein mächtiger Armaturenträger ragt in den Innenraum und beherbergt lediglich acht schlitzförmige Luftausströmer. Ansonsten sind in den Türen rechts und links schmale Bildschirme eingelassen, die die Bilder der Rückspiegel-Kamera zeigen, aber auch eine weitere Infotainment-Steuerung zulassen. Ein zusätzlicher Bildschirm in der Mittelkonsole versorgt den Fahrer mit weiteren Infos zu Fahrzeug, Telefonie, Klimaanlage und Audio-System. Dieser riesige Bildschirm ist keine Zukunftsfantasie; er wird in die neuen Generationen der S- und C-Klasse integriert.

Der Fahrer greift in eine rechteckiges Lenkrad mit kleinem Pralltopf und roségoldenem Mercedes-Stern. Dieses Designelement verwendet Mercedes-Design-Boss Gorden Wagener bereits bei vielen seiner Studien. Die relevanten Fahrinfos zeigen sich auf dem Armaturenträger.

2020 wird Mercedes auf Basis der Studie dann den Mercedes EQS in Serie bringen. Das reine Elektroauto basiert auf der Modularen Elektro-Architektur (MEA). Diese Plattform trägt auch Modelle wie den EQC oder den EQA. Die Reichweite des Mercedes EQS in der Serienversion soll nach WLTP bei rund 500 Kilometern und deutlich über der Leistung von 408 PS und 765 Nm des Mercedes EQC liegen. Der EQS rollt in Sindelfingen vom Band.

Fazit

Mercedes setzt seine Elektro-Offensive fort und transformiert die wichtigsten Modelle und Baureihen. Aus dem GLC wird ein EQC, aus der A- und GLB-Klasse jeweils EQA und EQB. Es folgen noch größere SUV und natürlich darf – alleine schon aus Prestige-Gründen – eine elektrische S-Klasse nicht fehlen.