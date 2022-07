MG Cyberster Offener E-Zweisitzer kommt mit Scherentüren

Die britische Marke in chinesischem Besitz will einen neuen Roadster bringen. Der Zweisitzer setzt auf Elektroantrieb und geht in Serie. Patentbilder zur Designanmeldung zeigen den finalen Look. Neue Teaserbilder enthüllen Scherentüren und ein besonderes Lenkrad.

Die britische Marke MG gehört schon seit Jahren zum chinesischen SAIC-Konzern. Im Mai 2020 hatte deren Design-Abteilung erste Teaser-Bilder eines kommenden MG Roadster veröffentlicht. Der offene Zweisitzer trägt den Arbeitstitel Cyberster Concept. Im März 2021 schoben die Chinesen weitere Bilder nach und bestätigten, dass der Elektro-Roadster in Serie gehen wird. Der Erklärung vorangegangen waren über 5.000 Registrierungen auf einer Crowdfunding-Plattform. Das Unternehmen hatte ursprünglich bis Ende Juli mit 5.000 Interessenten gerechnet, die eine Anzahlung von jeweils umgerechnet 130 Euro entrichten mussten. Dies ist nun deutlich früher gelungen.

Roadster im MX-5-Format

Der MG Cyberster könnte in die Fußstapfen des Mittelmotor-Roadsters MG TF treten, den MG noch bis 2011 in Programm hatte. Das Cyberster Concept wählt aber formal einen völlig anderen Auftritt. Auf den Bildern ist ein Roadster im Stil eines Mazda MX-5 zu erkennen. Lange Motorhaube mit tief geduckter, spitzer Nase, kurzes, knackiges Heck und eine flach angestellte Windschutzscheibe. Dazu gibt es eine schlanke Taille im Kombination mit deutlich ausgestellten hinteren Radläufen. Auch im Schwellerbereich zeigen sich markante Karosserieeinzüge. Hinter den beiden Sitzen erheben sich Überrollbügel, die in Airdomes auslaufen. Die oval ausgeführten Hauptscheinwerfer scheinen ebenso auf LED-Technik zu setzen wie die Beleuchtungselemente am hoch abschließenden Heck. Weitere Bilder deuten im Cockpit des Cyberster virtuelle Anzeigen sowie einen Fingerabdruck-Scanner für die Fahrberechtigung an.

Zum Antrieb machen die Chinesen keine offiziellen Angaben. Nur ein paar Eckdaten kündigen die Leistungsfähigkeit an. Der Spurt von null auf 100 km/h soll in rund drei Sekunden möglich sein, die Reichweite beträgt bis zu 800 Kilometer. Zudem soll sich Technologie an Bord befinden, die das autonome Fahren auf Level 3 ermöglicht. Bereits seit drei Jahren gibt es Gerüchte über einen offenen MG-Sportwagen mit rein elektrischem Allradantrieb.

Patentbilder zeigen Serienlook

MG Der Cyberster wird ein E-Roadster im Mazda MX-5-Stil.

Wie der MG Cyberster letztendlich im Serienlook aussehen wird, enthüllen Bilder zur Design-Patentanmeldung beim Europäischen Patentamt aus dem Mai 2022. Wie üblich wurde das Design dabei gegenüber der überzeichneten Studie deutlich zurückgenommen. Die Überhänge an Front und Heck legen zu. Die Nase wird weniger aggressiv und nun von sichtbaren LED-Scheinwerfern flankiert. Eine größere Verkleidungsscheibe bietet echten Windschutz im Alltag. Der Targa-Bügel hinter den Sitzen verschwindet, dafür spannt sich ein Stoffverdeck über die Passagiere. Zugang zum Innenraum gewähren Türen, die sich nach vorne oben öffnen. Ein Feature wie wir es von Lamborghini-Supersportwagen kennen. Gesteuert wird der Cyberster über ein komplett reduziertes Lenkrad im Yoke-Stil, das an einen Game-Controller erinnert. Die Rückleuchten mit der Pfeilgrafik finden ihren Weg auch in die Serie. Das Heck wird schlanker und runder und zudem mit einem Spoilerbürzel bestückt. Alles in allem wird der Cyberster ein gefälliger Elektro-Roadster im Stil eines Mazda MX-5. Kommen könnte er 2023.

Aktuell hat MG bereits verschiedene rein elektrisch angetriebene Modelle im Angebot.

Fazit

Auch wenn das in Europa kaum jemand auf dem Zettel hat: MG hat sich in China längst als Marke etabliert und durch die Zugehörigkeit zum SAIC-Konzern Zugriff auf reichlich Technologie-Komponenten. Warum soll daraus nicht ein netter Elektro-Roadster entstehen? Zur Marke würde so ein Auto auf jeden Fall passen. Und ein rein elektrische angetriebener Roadster wäre derzeit konkurrenzlos.