Zur neuen Studie an sich gaben die Japaner so gut wie keine Infos preis. Es wird ein SUV, der Antrieb erfolgt rein elektrisch und zudem soll die Studie mit viel Technik vollgepackt sein. Der Name Engelberg leitet sich vom Skiort Engelberg im Kanton Obwalden in der Zentralschweiz ab.

Auf dem ersten Teaserbild zeigt sich der Engelberg mit einer bulligen Front, C-förmigen LED-Tagfahrlichtbögen und extrem schlanken LED-Hauptscheinwerfern. Auf dem filigran gezeichneten Greenhouse trägt die Studie LED-Zusatzscheinwerfer. Die Außenspiegel scheinen durch Kamerasysteme ersetzt worden zu sein.