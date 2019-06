Gerüchte zu Tesla Model S und X Technische Auffrischung für die E-Autos

Die Oberklasse-Limousine Model S baut Tesla seit 2012, im Jahr 2016 gab es ein Facelift. 2015 kam das große SUV Model X hinzu. Beiden Modellen steht anscheinend eine grundlegende technische Auffrischung bevor. Der US-Fernsehsender CNBC berichtet jetzt in einem Beitrag, dass das Tesla-Werk im kalifornischen Fremont bereits auf die neuen Modelle umgestellt wird. Außerdem macht ein Tesla-Insider Andeutungen zu angeblichen Neuerungen.

Tesla Seit 2012 in Produktion: Die Oberklasse-Limousine Tesla Model S.

Drei Motoren

So soll es beide Modelle auch in einer dreimotorigen Ausführung geben – mit einem kleineren Motor an der Vorderachse und zwei großen Motoren an der Hinterachse. Außerdem stehen angeblich bessere und leichtere Batterien zur Verfügung. Mit der stärksten Batterie-Variante ausgerüstet, soll die EPA-Reichweite beider Modelle auf fast 644 Kilometer steigen. Außerdem soll Tesla das Kühlsystem für die Akkus und die Motoren verbessert haben. Gerüchteweise hat Tesla die Kühlung in heißen Gegenden wie der Mojave-Wüste und dem in dieser Wüste gelegenen, besonders heißen Death Valley getestet.

Hans-Dieter Seufert Seit 2015 hat Tesla das rein elektrisch angetriebene SUV Model X im Angebot.

Strom bekommen die neuen Teslas über Supercharger-V3-Ladestationen. Die wassergekühlten Geräte können mit bis zu 250 Kilowatt laden – bei der Mittelklasse-Limousine Model 3 funktioniert das schon jetzt.

Das große SUV von Tesla.: Das Model X in Bildern. Wolfgang Groeger-Meier 1/24 Wenig Kühlschlitze, wenig SUV-Optik: Von der Größe abgesehen sieht das Model X ein wenig nach Kompaktwagen aus. Wolfgang Groeger-Meier 1/24 Wenig Kühlschlitze, wenig SUV-Optik: Von der Größe abgesehen sieht das Model X ein wenig nach Kompaktwagen aus. Wolfgang Groeger-Meier 2/24 Unverkennbar: Die Falcon Doors hinten. Wolfgang Groeger-Meier 3/24 Fließheck und Spoiler dürften mit für den guten cW-Wert von 0,24 verantwortlich sein. Wolfgang Groeger-Meier 4/24 Die Flügeltüren öffnen elektrisch. Das lässt sich auch vom Fahrersitz aus steuern. Wolfgang Groeger-Meier 5/24 Die "Schalter" dafür sind auf einer Grafik in einem Menü des Touchscreens verborgen. Wolfgang Groeger-Meier 6/24 Unter den Türen bleibt auch für Größere genug Platz. Wolfgang Groeger-Meier 7/24 In Reihe zwei ist je nach Sitzeinstellung ausreichend bis reichlich Knieraum vorhanden. Wolfgang Groeger-Meier 8/24 In Reihe drei reicht der Kopfraum auch für Personen von 1,85 Meter Körpergröße, weil die Heckscheibe über dem Kopf Platz lässt. Wolfgang Groeger-Meier 9/24 Am spannendsten ist es für dieses Mal natürlich am Fahrersitz. Wolfgang Groeger-Meier 10/24 Model X Fahren macht Spaß: Das 2,5-Tonnen-Trumm ist schnell. Wolfgang Groeger-Meier 11/24 Als 90D ist das Model X aus dem Stand in 5,0 Sekunden auf 100 km/h. Wolfgang Groeger-Meier 12/24 Die Sitzposition ist SUV-typisch hoch und bietet viel Übersicht. Die große Scheibe sorgt für tolle Aussichten. Wolfgang Groeger-Meier 13/24 Das Digital-Display zeigt die Arbeit des Spurhalte-Assistenten in einer Grafik an. Wolfgang Groeger-Meier 14/24 Weil nahezu alles über den großen Touchscreen bedient wird, wirkt das Cockpit wie schon im Model S reduziert, fast spartanisch. Wolfgang Groeger-Meier 15/24 Für die Klimaanalge gibt es auf Wunsch einen so genannten Bio-Hazard-Modus, der Partikel der Umgebungsluft nahezu vollständig draußen hält. Wolfgang Groeger-Meier 16/24 Die Frontscheibe reicht bis über die Köpfe der Vornsitzenden, die Sonnenblenden sind an der A-Säule angebracht (Mitte oben). Wolfgang Groeger-Meier 17/24 Die Sitze in Reihe 2 lassen sich elektrisch verstellen und elektrisch vorklappen. Wolfgang Groeger-Meier 18/24 In Reihe 3 ist dann bei etwas Kompromissbereitschaft der Mitpassagiere auch für Erwachsene Platz. Wolfgang Groeger-Meier 19/24 Der Blick aus Reihe 3 ist gar nicht schlecht, wenn das Model X als 6-Sitzer konfiguriert ist. Wolfgang Groeger-Meier 20/24 Für alle Fälle bleibt in jedem Fall der vordere Laderaum (187 Liter). Wolfgang Groeger-Meier 21/24 Kontrast: Große schwarze Felgen, schwarze Radlaufleisten, weißer Lack. Wolfgang Groeger-Meier 22/24 Tesla dürfte bald auf Kameras statt Rückspiegel setzen. Wolfgang Groeger-Meier 23/24 Das Model X wird in Europa schon sehnlich erwartet - laut Tela liegen Tausende Bestellungen vor. Wolfgang Groeger-Meier 24/24 Angesichts der Beliebtheit von SUVs, könnte sich das Model X besser verkaufen als die Limousine Model S.

Die Vorstellung der neuen Versionen von Model S und Model X soll noch in diesem Jahr erfolgen.

Fazit

Mehr Motoren, ein bisschen mehr Reichweite und eine bessere Kühlung: Das wäre für Teslas Model S und X zwar nicht schlecht, aber tiefgreifende Änderungen sehen anders aus. Entweder, Tesla-Chef Elon Musk pokert noch ein bisschen, oder der Technologiesprung hält sich tatsächlich eher in Grenzen. Spannend ist, ob Tesla tatsächlich bis Ende 2019 vollautonome Fahrzeuge auf die Straße bringt, die sich, wie vom Firmenchef angekündigt, mit einem vergleichsweise einfach gestrickten und deshalb billigen Sensorensystem ohne LIDAR orientieren sollen. Musks nicht enden wollende Verweise darauf scheinen zwar die Börsen nicht sonderlich zu beeinflussen, aber viele seiner Investoren scheint er mit solchen Aussichten bei der Stange halten zu können.