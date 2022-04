Mercedes EQS SUV im Netz enthüllt Das ist der elektrische Oberklasse-SUV

Mercedes baut seine EQ-Modellpalette weiter aus und bringt ab 2022 den EQS auch als SUV. Das Modell wurde auf der IAA in München im Herbst 2021 als seriennahe Studie präsentiert. Während die Premiere der Serienversion erst am 19. April 2022 steigt, wurden mehrere Fotos von dem Modell vorzeitig im Netz und auf Social-Media-Kanälen veröffentlicht.

Bereits vor einigen Monaten hatte auto-motor-und-sport.de die Gelegenheit, den EQS SUV (X296) aus den Nähe zu erleben und schon beim ersten Blick auf den Versuchsträger machte sich eine gewisse Ehrfurcht breit: Auf dem Parkplatz an der Schwarzenbach-Talsperre im Schwarzwald türmt sich ein Berg von einem Fahrzeug auf. Etwa mannshoch und so lang, dass man sechs Schritte benötigt, um daran entlang zu laufen. Der Raumgriff des Trumms erinnert an den des GLS. Also ein EQG? Nein, so heißt die elektrische G-Klasse, die 2024 an den Start geht. Also EQ GLS? Zu sperrig, EQS SUV nicht schön, aber offiziell.

Technisch bedient sich der EQS SUV, mit einem zulässigen Gesamtgewicht von knapp unter 3,5 Tonnen, bei der Limousine und erhält im Fahrzeugboden zwei optionale Batteriepacks. Im Basis-Akku sind zehn Zellmodule zu 90 kWh zusammengespannt, in dem größeren 108-kWh-Akku machen sich zwölf Module breit. Allerdings muss der Elektro-SUV im Vergleich zur Limousine seinem Mehrgewicht und der höher bauenden Karosserie Tribut zollen. Statt 780 Kilometer Reichweite sind nur maximal 650 Kilometer drin. Kein Wunder, ist der eben erst präsentierte EQS mit einem cW-Wert von 0,20 das aerodynamischste Serien-Modell.

AMG- und Maybach-Versionen kommen

Das Laden läuft mit 22 kW (Wechselstrom) oder mit 200 kW an Schnellladestationen mit Gleichstrom. Hier kann in 15 Minuten 300 Kilometer Reichweite getankt werden.

Auch beim Antrieb darf der SUV bei der Limousine wildern. Als EQS SUV 580 4-Matic sind zwei permanenterregte Synchronmaschinen an Bord und bilden den Allradantrieb. Der System-Output liegt bei 523 PS, das Drehmoment bei 855 Nm. Torque Shift verteilt das Antriebsmoment der Allrad-Variante zwischen Vorder- und Hinterachse bedarfsgerecht. Bei der Basis-Version schaufelt der E-Motor 333 PS und 568 Nm auf die hintere Achse. Ein 760 PS starkes Performance-Modell von AMG folgt ebenso wie ein AMG EQS 53 und eine Maybach-Version. Übrigens: Die Anhängelast beträgt 1,8 Tonnen.

Mercedes Ein Detailbild vom Maybach-EQS hat Mercedes bereits veröffentlicht.

EQS SUV zeigt sein Design

Auf den ersten Bildern, die über die spanische Publikation "Cochespias" via Instagram und Facebook vorzeigt veröffentlicht wurden, zeigt sich der EQS SUV als typischer EQ-Vertreter. Das Frontend ist in dieser Form ähnlich der EQS-Limousine, ragt natürlich höher auf und zeigt im unteren Bereich einen veränderten Stoßfänger. Die Motorhaube ist mit vier Sicken konturiert, die Kotflügel ausgestellt. In der Seitenansicht fallen die Trittbretter und die leicht aufsteigende Fensterlinie auf. Die Dachlinie neigt sich sanft gen Heck und gibt dem EQS SUV einen etwas coupéhaften Stil. Am Heck dominieren die durch ein Lichtband verbundenen Heckleuchten sowie eine stark nach unten gezogenen Heckklappe und eine farblich abgesetzte Schürze mit angedeutetem Diffusor.

Schon bei den Erlkönig-Bilder ließ sich das Design des EQS SUV deutlich ableiten. Das Modell mit kurzen Überhängen ist alles andere als ein GLS mit geschlossener Front. In den Radhäusern drehen sich sich 20 oder 21 Zoll große Räder, gegen Aufpreis sind auch 22 Zöller drin. Übrigens: Auch der EQS SUV kommt mit der Hinterrachslenkung mit zwei Lenkwinkeln daher: 4,5 Grad und 10 Grad. Letztere kann auch gegen Miete dazugebucht werden.

MBUX-Hyperscreen und Head-up-Display

Für den Innenraum sieht Mercedes auch für den EQS SUV gegen Aufpreis den Hyperscreen vor, ein aus drei Display bestehendes gewölbtes Band aus Gorilla-Glas. Für Fahrer und Beifahrer werden die MBUX-Infotainment-Inhalte auf 12,3-Zoll-Screens dargestellt, das Zentraldisplay streckt sich auf 17,7 Zoll. Die Gesamtspannweite des Hyperscreen liegt bei 141 Zentimetern, die Fläche bei 2.432 cm2. Zusätzlich projiziert das Augmented-Reality-Head-up-Display als Option wichtige Fahr- und Navigations-Informationen virtuell auf die Straße. Die rückwärtigen Passagiere informieren sich über das MBUX High-End Rear Seat Entertainment Plus Paket mit zwei Bildschirmen in den Kopfstützen der vorderen Sitze.

Im Gegensatz zur EQS Limousine, die in Sindelfingen vom Band läuft, produziert Daimler den EQS SUV wie auch den EQE SUV im US-amerikanischen Werk Tuscaloosa.

Fazit

Der riesige SUV der Elektro-Reihe EQ vom Format eines heutigen GLS wird auf dem deutschen Markt nur eine untergeordnete Rolle spielen. Ihn sieht Mercedes vor allem für die USA und China vor.