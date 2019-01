Das Nissan IMs Concept folgt dabei aber nicht der reinen Limousinen-Lehre, vielmehr tritt das Elektroauto als Crossover – als Mischung aus Limousine und SUV-Coupé an. Die Gesamtlänge des IMs gibt Nissan mit 4,85 Meter an, die Breite mit 1,90 Meter und die Höhe mit 1,50 Meter. Der Radstand von 2,90 Meter verspricht üppige Platzverhältnisse im Innenraum.

Den nutzen die Japaner für eine 2+1+2-Sitzkonfiguration, wobei vorne wie gewöhnlich zwei Passagiere Sitzen, dahinter gibt es einen mittig platzierten Premium-Sitz und daneben zwei weitere, seitlich positionierte Plätze. Die lassen sich zusammenfalten und eröffnen dem Premium-Passagier dann noch mehr Platz. Für ungehinderten Zugang zum Interieur sorgt eine fehlende B-Säule. Die Türen öffnen gegenläufig.

Über 600 Kilometer Reichweite

Die 115 kWh große Batterie sitzt im Fahrzeugboden und liefert Energie für für die beiden Elektromotoren an den Achsen, die zusammen auf 360 kW Leistung und 800 Nm Drehmoment kommen. Als Reichweite mit einer Batterieladung werden rund 611 Kilometer angegeben. Für Fahrkomfort soll eine adaptive Luftfederung sorgen. Gefahren werden kann der Nissan IMs in einem manuellen oder einem autonomen Modus. Wird der IMs gefahren, so greift der Fahrer in ein fast rechteckig ausgelegtes Lenkrad und blickt auf eine große Bildschirmlandschaft. Im autonomen Modus verschwindet das Lenkrad in der Armaturentafel und die Frontsitze drehen sich zum Fahrgastraum. Für eine Lounge-Atmosphäre sollen edle Stoffe und verschiedene Beleuchtungsmodi sorgen. Darüber hinaus soll der IMs seine Passagiere holographisch unterhalten.

Die äußere Form unterwirft sich aerodynamischen Vorgaben. Glatte Flächen werden mit zahlreichen aktiven Karosserieelementen kombiniert. So verstecken sich an Front und Heck sowie im Unterboden bewegliche Luftleitelemente. Für einen kräftigen Auftritt sorgen 22 Zoll große Leichtmetallräder in den Radläufen, die mit 255/40er Reifen bezogen sind. Kameras ersetzen die Außenspiegel.