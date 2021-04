Ora Elektro-Käfer Als Viertürer für China

Der chinesische Autobauer Great Wall Motors bietet über seine Tochtermarke Ora ausschließlich Elektromodelle an. Für die Shanghai Auto Show kündigen die Chinesen jetzt eine neue Baureihe an.

Außen, innen – überall Käfer

Diese kommt Autokäufern weltweit bekannt vor, lehnt sie sich doch beim Design rotzfrech am legendären VW Käfer an. Die Chinesen strecken die Kugelform allerdings deutlich und passen in die Silhouette eine zweite Tür ein. Zudem trägt der jetzt viertürige Käfer sehr viel Chromschmuck um die Radläufe, den Stoßstangen, den Fenstern und an Karosseriesicken.

Great Wall Motors Heckansicht wie von einem VW Käfer.

Am Heck kopiert der Ora die ovalen Rückleuchten der frühen Käfer-Modelle. Selbst das Lenkrad mit dem filigranen Hupring könnte aus dem VW-Regal stammen. Die weitere Cockpit-Landschaft prägen runde Luftausströmer im Turbinen-Design, eine Bedieninsel an der Armaturentafel sowie ein großer Touchscreen auf dieser.

Great Wall Motors Auch im Cockpit ist die Ähnlichkeit zum Käfer deutlich.

Zur Technik gibt es noch keine Infos. Klar ist nur, dass auch der neue Ora rein elektrisch angetrieben wird.

Fazit

Ora nimmt sich ein legendäres VW-Modell als Vorbild und baut einen Käfer als Viertürer mit Elektroantrieb.