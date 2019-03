Der italienische Sportwagenbauer Pagani steht für Hochleistungsmodelle mit V12-Motoren. Auf dem Genfer Autosalon 2019 feierte Pagani gerade erst das Jubiläum „20 Jahre Zonda“. Und auch in naher Zukunft wird ein V12-Motor die Antriebstechnik in Pagani-Modellen bestimmen. Gegenüber dem britischen TopGear-Magazin bestätigte Firmenboss Horacio Pagani aber, dass man an einem rein elektrisch angetriebenen Sportwagen arbeite. Der soll bereits 2024 kommen.

Pagani-Kunden wollen keinen E-Antrieb

Die Pagani-Stammkundschaft verlange zwar nicht nach einem elektrisch angetriebenen Sportwagen, stehe dem Konzept sogar eher skeptisch gegenüber. Aber Pagani selbst ist vom Elektroantrieb überzeugt. Man wolle das Thema Elektro-Hypercar nicht irgendwelchen Startups überlassen. Es werde eine große Herausforderung, die Kunden vom neuen Antriebskonzept zu überzeugen. Bislang gebe es auch noch keinen Partner für einen elektrischen Antriebsstrang. Alle Entwicklungen am Lithium-Ionen-Batteriesystem habe man bislang alleine gestemmt. Leistung an sich sei kein Thema, viel mehr stehe ein niedriges Gewicht im Fokus. Das sei die wahre Herausforderung. Auch eine passende Soundkulisse stehe natürlich im Lastenheft.

Pagani-Kunden gewährt man aber noch eine Übergangsfrist. Die sollen zuvor noch einmal die volle V12-Dröhnung bekommen, denn der Huayra-Nachfolger, der 2021 antreten soll, wird wieder mit einem V12 von Mercedes-AMG bestückt sein – diesmal sogar mit Biturbo-Aufladung.