Model S-Attacke auf den Taycan-Rekord Tesla entert die Nordschleife

Tesla-Chef Elon Musk sieht seine Autos in der sportlichen Ecke. Jetzt hat Porsche mit dem rein elektrischen Taycan auf der Nordschleife einen Rekord aufgestellt. Musk will diesen Rekord mit einem Model S brechen.

Mit dem Taycan hat Porsche ein monströs potentes Elektroauto auf die Räder gestellt. In 2,8 Sekunden blitzt der Viertürer in der Version Turbo S auf Tempo 100 – eine zehntel Sekunde schneller als der 911 Turbo S. Natürlich hat Porsche den Taycan längst zur Nordschleife gebracht und natürlich hat er dort umgehend den Rekord für Elektroautos gebrochen: In 7:42 Minuten schoss Testfahrer Lars Kern über die 20,6 kurvigen Kilometer. Soweit, so schlimm für Elon Musk: Der Sportwagen verliebte Tesla-Chef fühlt sich ganz offensichtlich vom Taycan herausgefordert – jetzt reagiert er.

Porsche Rein elektrisch unterwegs: Mit dem viertürigen Taycan hat Porsche einen Rekord auf der Nordschleife aufgestellt.

McLaren-F1-Fahrer Musk herausgefordert

Elon Musk kehrt zwar gerne die Umweltvorteile von Elektroautos heraus, aber die sportliche Seite seiner Modelle ist ihm mindestens ebenso wichtig. Schließlich besaß Musk vor seinem Einstieg bei Tesla unter anderem einen McLaren F1, von dessen fahrdynamischen Qualitäten er umfangreich schwärmte. Mit der Vorstellung des Taycan ging Musks typisches Getwittere los. Erst machte er sich darüber lustig, dass Porsche den Begriff „Turbo“ in die Elektroauto-Welt hinüberrettet. Damit hat er Recht und damit steht er auch nicht allein da. Doch dann der Knaller: „Model S on Nürburgring next week.“ (Model S nächste Woche auf dem Nürburgring).

Manch einer hielt das zunächst für einen Marketinggag oder einen Scherz, allerdings boten sich sofort Fahrer an, die Nordschleifenfahrt mit einem Model S P100D in Angriff zu nehmen – darunter der Formel 1-Weltmeister von 2016 Nico Rosberg. Jetzt sind zwei Tesla Model S und eine provisorische Werkstatt an der Nordschleife eingetroffen.

Rossen Gargolov Model S vom Elektroauto-Pionier Tesla: Mit diesem Viertürer möchte Tesla-Chef Elon Musk die Zeit des Porsche Taycan auf der Nordschleife des Nürburgrings schlagen.

Diesel-Power und Cup-Reifen für Tesla Model S

Schon die Reifen des beiden Nordschleifen-Model-S sind eine Ansage: Michelin Pilot Sport Cup 2 R zieht Tesla normalerweise nicht bei seinen Straßenmodellen auf. Außerdem ist ein Container aus Amerika am Ring angekommen – sein Inhalt: ein großes Diesel-Aggregat. Dieses erzeugt den Strom zum Laden der Model S – da es Tag und Nacht lärmt, hat es bereits den Ärger der Anwohner auf sich gezogen. Und die Anwohner können sich noch eine Weile ärgern: Tesla bleibt voraussichtlich für mindestens drei Wochen. Test- und Abstimmungsfahrten sollen jeden Tag stattfinden, für Mittwoch den 18. September 2019 ist eine größere Fahrt geplant. Am Samstag dem 21. September sind dann für zwei Stunden sämtliche Touristen- und Ringtaxi-Fahrten abgesagt, damit Tesla freie Bahn hat. Am Mittwoch dem 25. September ist in der Zeit von 17:00 bis 17:45 Uhr wieder die Strecke für Tesla reserviert.

Tesla geht das Unterfangen Nordschleifen-Rekord für Elektroautos also mit großem Ernst und minutiöser Planung an. Sobald es weitere Informationen gibt, melden wir diese.

Umfrage 54 Mal abgestimmt Kann Tesla mit einem Model S P100D den Nordschleifen-Rekord des Porsche Taycan schlagen? Ja, das Model S dürfte genug Power haben. Nein, das Model S überhitzt sicher und ist nicht gut genug auf Sport abgestimmt. mehr lesen

Fazit

Porsches Elektro-Wuchtbrumme Taycan bereitet Elon Musk anscheinend schlaflose Nächte – jetzt will der Tesla Chef beweisen, dass er nach wie vor die sportliche Hoheit über Elektroautos hat. Sollte eines seiner über Diesel-Aggregate geladenen Model S tatsächlich die Nordschleifen-Zeit des Taycan knacken, ist Porsche in der Pflicht – schließlich wäre trotz Hype und Taycan-Ausverkauf mit Wartezeiten ein Start als zweitsportlichstes Elektroauto ein versalzener Start. Sollte Tesla scheitern, ist das ein harter Schlag für Musk – und er wird an einer noch stärkeren Model-S-Variante arbeiten.