Renault Kangoo E-Tech Electric Familientransporter unter Strom

Angekündigt war sie schon, jetzt ist sie da – die vollelektrische Pkw-Version des Hochdachkombis Renault Kangoo. Premiere feiert der elektrische Familientransporter mit dem Beinamen E-Tech Electric auf dem Pariser Autosalon.

Bis auf den Antrieb unterscheidet sich der Kangoo E-Tech Electric nicht von seinen mit Verbrennerantrieben bestücken Schwestermodellen. Er bietet auf zwei Sitzreihen Platz für bis zu fünf Passagiere. Zusätzlich können maximal 850 Liter Gepäck geladen werden. Wird die längs verschiebbare Rückbank umgeklappt, dann passen sogar bis zu 2.500 Liter Ladegut in den Kangoo.

Geringe Änderungen außen und innen

Optisch geht der Kangoo E-Tech Electric nur durch den individuellen Kühlergrill auf Distanz zu seinem Pendant mit Verbrennungsmotor. Der Ladeanschluss liegt hinter dem Renault-Emblem. Im Cockpit erkennt man die Elektroversion an den spezifischen Grafiken im Zehn-Zoll-Digital-Cockpit.

Völlig eigenständig präsentiert sich allerdings der Antrieb. Unter der vorderen Haube sitzt ein 90 kW (122 PS) und 245 Nm starker Elektromotor, der die Vorderräder antreibt. Strom zapft dieser aus einer Lithium-Ionen-Batterie mit einer voll nutzbaren Kapazität von 45 kWh. Der aus acht Modulen bestehende Energiespeicher sitzt unter dem Fahrzeugboden. Die maximale Reichweite nach WLTP liegt bei 285 Kilometern. Kombiniert werden kann der Kangoo mit einem Elf-kW-Dreiphasen-Wechselstrom (AC)-Ladegerät für das Laden zu Hause, einem 22-kW-Wechselstrom (AC)-Ladegerät, das den Antriebsakku in 2,5 Stunden von fünf auf 80 Prozent auflädt, oder einem 22-kW-Schnelllader für 80-kW-Gleichstrom (DC), mit dem sich an Schnellladesäulen in nur 30 Minuten Strom für 170 Kilometer Fahrstrecke "tanken" lässt. Natürlich lädt der Akku auch per Rekuperation. Hier lassen sich drei Stufen einstellen.

Zu haben ist der neue Kangoo E-Tech Electric in den drei Ausstattungs-Levels Authentic, Equilibre und Techno. Preise nennt Renault allerdings noch nicht.

Fazit

Renault stockt die Kangoo-Familie um einen vollelektrischen Familientransporter auf. Der schafft mit einer Batteriefüllung bis zu 285 Kilometer und soll alle Raumwunder-Qualitäten mitbringen, die auch der normale Kangoo bietet.