Renault Kangoo Z.E. und Master Z.E. Jetzt auch mit Brennstoffzellentechnik

Mit den Modellen Kangoo Z.E. Hydrogen und Master Z.E. Hydrogen bringt Renault zwei neue Varianten seiner elektrischen Nutzfahrzeuge auf den Markt, die neben Strom auch Wasserstoff für die Brennstoffzellen, die als Range Extender dienen, tanken. Mit dieser neuen Energiequelle an Bord steigt die Reichweite des Master Z.E. Hydrogen von 120 Kilometern im WLTP-Prüfzyklus auf 350 Kilometer. Der Kangoo Z.E. Hydrogen kommt 370 Kilometer statt wie bisher 230 Kilometer weit.

Die Brennstoffzellen treten automatisch in Aktion, um die Akkus wieder aufzuladen oder das Ladeniveau zu halten, sobald der Ladezustand der Batterien bei 80 Prozent der Maximalkapazität liegt. Auch bei kalter Witterung verringert sich die Reichweite nur unwesentlich, da die Außentemperatur keinen Einfluss auf die Reaktion in der Brennstoffzelle hat. Die Abwärme der Brennstoffzelle nutzt Renault, um die Batterietemperatur auf optimalem Niveau zu halten und die Kabine zu heizen.

Renault

Tanken in zehn Minuten

Das Technikpaket umfasst eine 10-kW/14-PS-Brennstoffzelle sowie beim Kangoo Z.E. Hydrogen ein und beim Master Z.E. Hydrogen zwei Wasserstofftanks. Das Betanken der Druckbehälter nimmt lediglich zehn Minuten in Anspruch. In fünf Minuten lässt sich so genug Wasserstoff für 150 Kilometer Reichweite aufnehmen.

Die Brennstoffzelle liefert beim Kangoo Z.E. Hydrogen bis zu zusätzliche 29,7 kWh Energie zu den 33 kWh der Batterie. Beim Master Z.E. Hydrogen stellt sie 56 kWh an Extra-Energie zur ebenfalls 33 kWh betragenden Akkukapazität bereit.