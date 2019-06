Erlkönig Renault Zoe (2020) E-Kleinwagen mit bis zu 400 km Reichweite erwischt

Die neue Generation des Renault Zoe wird in wenigen Wochen gezeigt und Ende 2019 mit mehr Leistung und einer Reichweite von bis zu 400 km an den Start gehen.Nun haben wir die ersten Erlkönig-Bilder des Modells.

Seit der Markteinführung Anfang 2013 hat sich der Renault Zoe zu einem der beliebtesten Elektroautos entwickelt. In Deutschland wurden im vergangenen Jahr rund 6.400 Modelle neu zugelassen. Damit ist der Fünftürer hierzulande das meistverkaufte Elektroauto. Ein Grund dafür dürfte die kontinuierliche Weiterentwicklung des kleinen Stromers sein. Zuletzt brachte Renault Anfang 2018 eine neue Variante mit mehr Leistung (80 kW) und einer Batterie-Kapazität von 41 kWh auf den Markt. Für die Reichweite gibt der Hersteller bis zu 316 Kilometer an – und zwar nach dem neuen, realitätsnahen WLTP-Zyklus. Die nächste Generation des Elektro-Kleinwagens steht bereits in den Startlöchern und könnte bereits Ende 2019 mit nochmals deutlich gesteigerter Reichweite und verbesserter Ladetechnik debütieren.

Renault Zoe mit Schnellladeverfahren

Die neue Generation des Zoe erscheint optisch eher als Facelift, denn das Layout des Modells bleibt nahezu identisch. Beim Design des Zoe-Nachfolgers wird sich Renault m Clio der neuesten Generation orientieren, der dieses Jahr auf dem Genfer Autosalon präsentiert wurde. Auch einige Designmerkmale der 2017 in Genf präsentierten Konzeptstudie Zoe E-Sport soll es geben. Sicher erhält das Modell eine neugestaltete Front mit anderen Scheinwerfern und eine modifizierte Heckpartie. Dazu gesellt sich eine ähnliche Seitenlinie, die unter anderem auch wieder die hinteren Türöffner weit oben im Fenster unterbringt.

Renault Die Studie Zoe E-Sport gab 2017 einen Ausblick auf die nächste Generation.

Wie der Clio wird auch der Zoe mit neuen Technikkomponenten und Assistenzsystemen aufgewertet – darunter etwa digitale Instrumente, ein Spurhalte- sowie ein Stauassistent. Offizielle Informationen zur Ausstattung und zum Marktstart gibt es noch nicht. Gut möglich aber, dass der neue Zoe schon bald nach der Einführung des neuen Clio im Herbst 2019 an den Start gehen wird.

Unter der Karosserie tut sich indes deutlich mehr. Hier baut der Zoe nicht mehr auf der modifizierten Nissan Leaf-Plattform auf. Stattdessen kommt die „New Alliance Electric Platform“ zum Einsatz. Sie ist für die kleinen bis mittleren Elektro-Modelle von Renault/Nissan ausgelegt und soll dank vergrößerter Batteriekapazität eine Reichweite von 400 Kilometer nach WLTP bieten.

Die maximale Leistung des E-Antriebs steigt von derzeit 80 kW auf 96 kW (130 PS). Ferner heißt es, Renault würde beim neuen Zoe auf den CCS-Ladestandard (Combined Charging System) umstellen und im Zuge dessen ein Schnellladeverfahren mit bis zu 100 kW ermöglichen.

Fazit

Nachdem Renault mit dem Zoe seit sieben Jahren uneingeschränkt den Markt für Elektrokleinwagen beherrscht, kommen nun langsam auch die Konkurrenten an den Start. Opel lässt Ende 2019 den Corsa als E-Modell los (330 km Reichweite / 100 kW), Peugeot ist mit dem 208-e am Start (340 km Reichweite / 100 kW) und Skoda sowie Seat locken mit den Elektroversionen des Citigo zw. des Mii (260 km Reichweite / 61 kW). Da liegt es für den Platzhirschen nur nahe, sein seit vielen Jahren bekanntes und offenbar beliebtes Modell richtig nachzuschärfen. Die neue Konkurrenz muss sich also umschauen, wenn die zweite Generation eines Elektroautos mit 400 km Reichweite ihr Revier verteidigt.