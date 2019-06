US-Rückruf für Jaguar I-Pace Wegen fehlerhafter Software zurück in die Werkstatt

Kein Problem mit einem Bauteil, sondern ein Software-Problem sorgt für einen Rückruf des Jaguar I-Pace in US-Werkstätten.

Jaguars aktuell einziges Elektroauto, das SUV I-Pace, muss in den USA zurück in die Werkstätten. Dies hat die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) für die Modelljahrgänge 2019 und 2020 angeordnet. Anscheinend gibt es ein Problem mit der Software, die die Energierückgewinnung steuert.

Ausfall der Elektrik könnte problematisch sein

Die Rekuperation, also die Rückgewinnung von Energie, ist beim I-Pace so ausgelegt, dass Bremsen anfangs durch Rekuperation und erst bei stärkeren Verzögerungen mithilfe der Scheibenbremsen erfolgt. Dies kann laut der NHTSA zu Problemen führen: Fällt das elektrische System aus, dauert der Übergang zum „echten“ Bremsen mithilfe der Bremsscheiben zu lange – so würden einige Anforderungen nicht erfüllt.

I-Pace: Jaguars erstes Elektroauto.: Das Elektro-SUV beim Test in Bildern. Achim Hartmann 1/25 Jaguar elektrisch! Der leistungsstarke Elektro-SUV im Test. Achim Hartmann 1/25 Jaguar elektrisch! Der leistungsstarke Elektro-SUV im Test. Achim Hartmann 2/25 Wie im E-Genre üblich, sind auch beim I-Pace die ersten Sekunden die nachdrücklichsten: In nur 4,7 Sekunden sprintet er auf 100 km/h. Achim Hartmann 3/25 Der fünfsitzige Geländewagen mit vier Türen misst eine Länge von 4,68 Metern und ist 1,89 Meter breit. Achim Hartmann 4/25 Bis auf leichte Stößigkeit komfortable Luftfederung. Sehr schlechte Sicht nach hinten, aber günstiger cW-Wert: 0,29. Achim Hartmann 5/25 Bei Volllast kommt die Landschaft schnell näher, und die Insassen genießen die hervorragend stützenden Performance-Sitze. Achim Hartmann 6/25 Das Cab-Forward-Design schafft im Inneraum ein luftiges Ambiente. Achim Hartmann 7/25 Alle Anzeigen des Jaguar I-Pace sind digital. Achim Hartmann 8/25 Auf Wunsch erfährt der Fahrer die potenzielle Reichweite inklusive Streckenprofil. Bei normaler Fahrweise kommt der I-Pace 369 Kilometer weit. Achim Hartmann 9/25 Vorklimatisiert am Netz (über die App fernsteuerbar) erhöht die Reichweite. Achim Hartmann 10/25 Der I-Pace lässt sich mittels Set-ups vielfältig individualisieren. Achim Hartmann 11/25 Individuelle Ideen wie die ausfahrenden Bügeltürgriffe oder die Sitzheizung über Drücken am Klimaregler lassen nicht nur Jaguar-Fans Bedienfreude preisen. Achim Hartmann 12/25 Ausreichende Bein- und Kopffreiheit im Fond, bequeme Außensitze. Achim Hartmann 13/25 Gut nutzbarer Kofferraum mit maximal 1.453 Litern. Achim Hartmann 14/25 Mit Strom aus der Steckdose holt der Jag vierzehn Kilometer Reichweite pro Stunde. Achim Hartmann 15/25 Da die Motoren an den Achsen sitzen, gibt es vorn ein 27-Liter-Staufach. Achim Hartmann 16/25 Der Jaguar lädt an Wallboxen nur einphasig (maximal 7 kW); eine Vollladung dauert rund 14 Stunden. Schneller geht es an CCS-Ladern mit 50 oder 100 kW. Achim Hartmann 17/25 Das Fahrwerk? Sportiv! Es ist ausgestattet mit Doppeldreiecksquerlenkern vorn und Multilenkerachse hinten. Optional: Adaptivdämpfer. Achim Hartmann 18/25 Der I-Pace wiegt 2,2 Tonnen. Trotzdem ist sein Handling agil und relativ neutral. Achim Hartmann 19/25 Niedriger Schwerpunkt und große Räder verhelfen zu guter Fahrdynamik. Achim Hartmann 20/25 Geschwungene Landstraßen mit weiten Bögen und Steigungen kann sich der Jaguar I-Pace, dank gekonnter Kooperation seiner zwei Elektromotoren, traktionssicher und in weiten Sätzen untertan machen. Achim Hartmann 21/25 Aus dem Staub machen? Klappt prima dank fettem Drehmoment, kompetenter Traktion und Luftfederung. Achim Hartmann 22/25 Kaum lokale Emissionen: Sein CO2-Ausstoß ist vergleichbar mit einen 100-PS-Kleinwagen. Achim Hartmann 23/25 Rekuperieren kann der Jaguar I-Pace beim Gaswegnehmen wählbar in zwei Stufen, eine situative Rekuperation, die auf den Vorausfahrenden achtet, bietet er aber nicht. Achim Hartmann 24/25 Mit dem I-Pace gelingt Jaguar ein feiner Einstand im Elektrosegment. Für die First Edition muss man 101.850 Euro, für das Basismodell S 77.850 Euro, ausgeben. Achim Hartmann 25/25 Trotz leichter Detailschwächen kann der ebenso fahrdynamische wie geräumige Viertürer überzeugen und wird damit zum Konkurrenten vom Audi e-tron und Tesla Model X.

Die betroffenen 3.000 Fahrzeuge bekommen ein Software-Update. Da sich dieses beim I-Pace nicht „over the air“, also aus der Ferne, aufspielen lässt, müssen die Elektro-SUV dafür in die Werkstätten. Als Starttermin ist voraussichtlich der 1. Juli 2019 geplant.

Fazit

Rückruf wegen Softwareproblemen? Bei Autos, deren Software nicht aus der Ferne geupdatet werden kann, dürfte dies kein Einzelfall bleiben. Die softwaregesteuerte Elektronik nimmt zu, die mechanischen Bauteile werden weniger – insbesondere im Zuge der Elektrifizierung. Allerdings dürften „over the air“ updatebare Autos mittelfristig zur Mehrheit gehören.