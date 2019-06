Seat Mii Electric Elektrokleinwagen kommt Ende 2019

Die spanische VW-Tochter Seat steigt mit dem Mii bei den Elektroautos ein. Der Mii Electric soll zum Jahresende in den Handel kommen. Vorbestellungen sollen bereits ab September möglich sein. Preise nennt Seat noch nicht, spricht aber von einem äußerst attraktiven Angebot.

Antriebstechnik vermutlich vom Skoda Citigo-E

Zur Antriebstechnik macht Seat noch keine Angaben. Naheliegend ist aber, dass der Seat Mii Electric hier den Skoda Citigo-E kopiert. Der setzt auf einen Elektromotor mit 61 kW Leistung und 210 Nm Drehmoment. Energie liefert ein 36,8 kWh Akku, der eine Reichweite von 265 Kilometer gewährleisten soll.

Die Ladetechnik setzt auf eine Wechselstrom-Wallbox mit 7,2 kW, die den Akku in gut vier Stunden wieder aufladen soll. Alternativ zapft der Skoda auch per CCS-Stecker an einem 40-kW-Gleichstrom-Schnelllader Energie. In einer Stunde soll der Akku hier wieder zu 80 Prozent voll sein. Den Spurt von null auf 100 km/h soll der Skoda in 12,5 Sekunden schaffen. Als Höchstgeschwindigkeit werden 130 km/h genannt. Für den Seat Mii Electric dürften die analogen Werte gelten.