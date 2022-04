Smart SUV-Coupé Fließheck-Version im Brabus-Trimm

Smart arbeitet offensichtlich an einer Coupé-Variante des #1. Ein entsprechender Erlkönig wurde jetzt in China erwischt.

Auf den Smart #1 werden weitere Modelle folgen, so viel ist klar. Welche allerdings noch nicht? Jetzt wurde in China ein mögliches zweites Smart-Modell erwischt.

Der gesichtete Prototyp scheint sich viele Elemente mit dem gerade vorgestellten Smart #1 zu teilen, geht aber bei der Gestaltung des Greenhous einen ganz eigenen Weg. Die stark nach hinten abfallende Dachlinie macht den Erlkönig zum Fließheck und das ganz Auto so zu einem SUV Coupé. Der Dachbogen reicht bis ganz zum Heck und schafft hinter den hinteren Türen so noch Platz für ein zusätzliches Seitenfenster, das beinahe nahtlos an die Seitenscheibe anschließt. Auch im Dachbereich trägt der Erlkönig viel Glas. Das Frontdesign lehnt sich eindeutig an den Smart #1 an, auch die Außenspiegel werden übernommen. Die Alufelgen zieren bereits das Smart-Logo auf der Nabe.

Brabus-Performance-Insignien

Car News China Auf den Sportsitzen ist eindeutig das Brabus-Logo auszumachen.

Doch der Prototyp offenbart noch mehr Geheimnisse. Die rot lackierten Bremssättel lassen sich als Hinweis auf eine Performance-Version deuten. In die gleiche Richtung gehen die stark konturierten Sportsitze im Cockpit, die klar erkennbar mit einem Brabus-Logo in den Kopfstützen bestückt sind.

Das passt zu einem vor wenigen Tagen erwischten zweiten Smart-Prototypen – einem Smart #1, der ebenfalls im Brabus-Trimm in China erwischt wurde. Unter beiden Erlkönigen steckt die vom Smart #1 bekannte SEA-Plattform von Geely, die im Smart #1 272 PS und 343 Nm Drehmoment an die Hinterräder abgibt. Chinesische Quellen sprechen dem jetzt erwischte SUV-Coupé sogar 320 PS zu, die ebenfalls ausschließlich über die Hinterräder ergießen. Denkbar ist aber auch ein zweiter Motor an der Vorderachse, der den Output auf 400 PS steigert und zudem Allradantrieb mitbringt.

Umfrage 9365 Mal abgestimmt Ist die Serienversion des Smart-SUV für Sie okay? Nein, die Studie war besser Ja, passt für mich mehr lesen

Fazit

Noch ein neuer Smart? Zumindest wurde in China ein SUV-Coupé als Prototyp erwischt, der eindeutig der Marke zuzuordnen ist. Besondere Aufmerksamkeiten erregen dabei die klar erkennbaren Brabus-Insignien. Kommt das ein Power-SUV-Coupé?