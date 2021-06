Ssangyong J100 E-SUV Concept Ssangyong will mit Elektro-SUV aus der Krise fahren

Unter dem Projektcode J100 hat Ssangyong ein neues Elektro-SUV angekündigt, das bereits 2022 auf den Markt kommen soll. Als Wettbewerber zu Hyundai Ioniq Q5 und VW ID.4 soll das Modell in einem boomenden Segment platziert werden.

Die jetzige Veröffentlichung muss auch vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen Schwierigkeiten des koreanischen Konzerns gesehen werden. Aktuell befindet sich Ssyangyong in Korea in einem staatlich überwachten Sanierungsplan, um die Insolvenz abzuwenden. Der Ssangyong-Mehrheitseigner Mahindra aus Indien ist an einem Verkauf des Herstellers interessiert. Da ist der Ausblick auf einen bald erscheinenden automobilen Hoffnungsträger wie den J100 ein entsprechendes "Zuckerl" für Kaufinteressenten.

Ssangyong Vor der Ahnenreihe (Ssangyong Korando 3. Gen., Ssangyong Musso) zeigt sich der J100 als modernes E-SUV.

Außer zwei Bildern des J100, der mit hoher Gürtellinie und niedrigen Fensterflächen ins Lager der SUV-Coupés zielt, hat die Firma noch keine Angaben zu technischen Daten gemacht, auch nicht zum angepeilten Segment – es ist lediglich von einem "mittelgroßen" SUV die Rede.

Der Korando E-Motion soll noch dieses Jahr kommen

Ssangyong will sich nach Angaben von Geschäftsführer Yong Won Chung in Zukunft vor allem auf umweltfreundliche Antriebe konzentrieren. Entsprechend wurde auch bereits angekündigt, vom jetzt gezeigten J100 auch eine Pick-up-Variante zu entwickeln.

Währenddessen soll seit dem 14. Juni in Korea die Produktion des elektrischen Korando E-Motion begonnen haben. Ssangyong hatte das Kompakt-SUV mit E-Antrieb ursprünglich bereits für den Jahresanfang angekündigt. Momentan ist Ssangyong wie die meisten Autohersteller weltweit von der Halbleiter-Krise betroffen, wodurch sich die Produktion des E-Korando verzögert. Der Hersteller will das Elektroauto noch in diesem Jahr in Europa auf den Markt bringen.

Fazit

Mit drei Skizzen gibt Ssangyong einen Ausblick auf einen künftigen elektrischen SUV auf einer eigenständigen Plattform, keine elektrifizierte Variante eines Verbrennermodells wie der Korando E-Motion, dessen Produktion jetzt gestartet ist. Dabei darf es als ambitioniert gelten, dass dieses als J100 bezeichnete Concept Car bereits in einem Jahr in seiner Serienversion auf den Markt kommen soll. Dafür müsste schon etwas mehr vorhanden sein als nur ein paar Zeichnungen.