Tesla Cybertruck Über ihn spricht die ganze Welt

Wir zeigen eine Auswahl an Reaktionen auf die Tesla Cybertruck-Premiere. Vom einfachen Meme bis hin zur ernstgemeinten Herausforderung von Ford oder Rezvani Motors.

Als am 21. November 2019 die Lasershow beginnt und Tesla-Chef Elon Musk seinen Cybertruck auf die Bühne fahren lässt, ist schnell klar: Dieser Pickup polarisiert. Schon der erste Satz des Visionärs Musk lässt tief blicken: „Sieht nicht aus wie alle anderen“. Er scheint schon in diesem Moment gewusst zu haben, dass er sich jedwede Art von visueller Werbung sparen kann. Die Bilder des mindestens 39.900 US-Dollar teuren Pickups gingen in kürzester Zeit viral. Allerdings sind es bis heute nicht die Originalbilder des Tesla Cybertrucks, die das Internet und insbesondere die sozialen Medien überfluten. Dies tun vielmehr die zahllosen Memes beziehungsweise Twitter-Kommentare. Oder kurz gesagt: Die äußerst humorvollen Reaktionen auf das recht kantig wirkende Nutzfahrzeug.

Da Genie und Wahnsinn in vielen Fällen sehr eng beieinanderliegen, ist es dem Multimilliardär Musk durchaus zuzutrauen, dass er sich des viralen Social-Effekts schon vor der Präsentation bewusst war. Nach nur fünf Tagen verzeichnet Tesla eigenen Angaben zufolge über 300.000 Anzahlungen in Höhe von 100 US-Dollar für den Cybertruck. Und das, wie schon erwähnt, ganz ohne Werbung, wie Musk selbst auf seinem Twitter-Account schreibt.

Ungleiches Duell ohne Folgen

Dass sowohl die Panne, die während der Präsentation passierte (die Seitenfenster gingen beim „Kugelsicher-Beweis“ kaputt), als auch das ungleiche „Tauzieh“-Duell mit dem Ford F-150 (leichteste Ausführung mit Hinterradantrieb) ein rasches Echo erzielen würde, war ebenfalls zu erwarten. Und so wundert es nicht, dass Sunny Madra, Vice President Ford X at Ford Motor Company, den Nachrichtenkanal Twitter für eine Revanche des ungerechten „Äpfel-Birnen-Duells“ nutzt: „Hey Elon Musk, schick uns einen Cybertruck und wir machen einen Apfel-Apfel-Test für dich.“ Der Autohersteller Ford distanziert sich laut Fox News jedoch inzwischen von der Revanche-Anfrage. „Der Tweet von Sunny war ein Augenzwinkern, um auf die Absurdität von Teslas Video hinzuweisen, sonst nichts“, erklärte eine Ford-Sprecherin.

Ein weiterer Duell-Aufruf kommt aus dem Hause Rezvani Motors: „Elon Musk von Tesla, bring Du Deine Bälle mit und wir bringen unsere AK (Sturmgewehr Avtomat Kalashnikova; d. Red.) mit, um einen realen Ballistik-Test durchzuführen! Wir fordern Dich heraus!“ Die auf gepanzerte Fahrzeuge spezialisierten Amerikaner wollen zeigen, dass der als kugelsicher angepriesene Cybertruck noch viel von ihren Produkten lernen kann.

In der Bildergalerie haben wir weitere Memes zum Tesla Cybertruck zusammengetragen. Viel Spaß beim Durchklicken.

Fazit

Elon Musk hat allein mit dem Design des Cybertrucks auf der einen Seite viele Fans gewonnen, auf der anderen Seite eine gewaltige Internet-Häme in Schwung gebracht. Solange aber beide Reaktionen dafür sorgen, dass Tesla weiterhin auf Werbung verzichten und zugleich einen hohen Bestelleingang verzeichnen kann, dürfte doch eigentlich alles seinen gewohnten Tesla-Weg gehen. Die Marke rund um Visionär Musk ist und bleibt ein Phänomen.