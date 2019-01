Strom und Wasser vertragen sich nicht. Das ist bekannt. Bislang unbekannt war, dass auch Elektroautos nicht zwangsläufig zu Wasser kompatibel sind. So zeigen aktuell nicht nur ein, sondern mehrere YouTube-Videos Probleme beim Tesla Model 3 auf. Wer bei Regen an seinem kompakten Stromer den Kofferraumdeckel öffnet, bekommt eine gratis Kofferraumwäsche verpasst. Der designverschuldete Wassereinbruch resultiert aus der sehr großen Heckscheibe, auf die das Deckel-Wasser trifft. Dieses wird auf seinem weiteren Weg gen Kofferraum so stark beschleunigt, dass es einfach über die viel zu kleine „Regenrinne“ zwischen Kofferraum und Heckscheibe schießt.

Das ähnliche Problem ensteht beim Öffnen der Türen und Fenster bei Regen: die Sitze werden sofort naß. Vor allem für die Drive-In-Schalter verwöhnten Amerikaner, ist die Tatsache, dass bei heruntergelassenen Seitenscheiben der Regen bis auf den Fahrersitz hineinspritzt, äußerst ärgerlich. Auch hier ist der Grund eine viel zu klein dimensionierte Ablaufrinne im Dach. Und so etwas wie einen kleinen Regenwall gibt es gleich gar nicht. Richtig problematisch wird es, wenn das Regenwasser auf die Bedienelemente in der Tür tropft und nicht schnell genug entfernt wird. Von einem Kurzschluss wurde aber bislang noch nichts berichtet.