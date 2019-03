Tesla goes Hillbilly: Wer in den USA auf dem Land Autos verkaufen möchte, muss einen günstigen Pickup im Programm haben. Das weiß natürlich auch Elon Musk. Unlängst kündigte der Tesla-Chef einen elektrischen Pickup mit „besonderen Eigenschaften“ an, der noch 2019 präsentiert werden soll. Nun gibt es ein erstes Teaserbild.

„Seit fünf Jahren habe ich die Grundzüge des Designs und der Technik in meinem Kopf.“ twittert Tesla Chef Elon Musk Ende 2017 zu einem möglichen elektrischen Tesla-Pick-up. „Ich brenne darauf, ihn zu bauen.“ Die Produktion des Pick-ups soll unmittelbar nach der des Model Y (2019) beginnen – das Model Y ist ein kompaktes unterhalb des Model X angesiedeltes SUV. Vorgestellt werden soll der Tesla-E-Pick-up im Laufe des Jahres 2019 (carwow hat bereits einen möglichen Tesla-Pick-up gezeichnet), das hat Musk über Twitter angekündigt. Mit einer Serienproduktion ist nicht vor 2020 zu rechnen.

Der Pick-up von Tesla soll etwas größer ausfallen als ein aktuelle Ford F-150. Der F-150 gehört seit Jahrzehnten zu den am besten verkauften Autos in den USA. Die etwas größere Größe seines Teslas begründet Musk mit einer „bahnbrechenden Eigenschaft“, die er dem Pick-up „gerne hinzufügen würde.“ Welche Eigenschaft das sein könnte, verrät Markting-Profi Elon Musk noch nicht. Da der rein elektrische Antrieb gesetzt ist, muss es sich um etwas anderes handeln. Bei den beiden kürzlich vorgestellten Semi-Truck-Varianten führt Tesla eine besonders stabile Frontscheibe ins Feld – schließlich dürfen Semi Trucks in den USA ihre Fahrt nicht fortsetzen, sobald ihre Frontscheibe auch nur minimal beschädigt ist.

Ob Tesla mit einem elektrischen Pickup den auf diesem Feld extrem gut aufgestellten amerikanischen Herstellern Ford und GM Kundschaft abjagen kann, bleibt abzuwarten. Schließlich lauert der Pickup-Kunde eher in der Fläche als an den fortschrittsgläubigen US-Küstenstreifen. Und auf dem Land ist die Kundschaft bisher recht konservativ eingestellt, schätzt hubraumstarke Verbrennungsmotoren, große Reichweite, einfache robuste Technik, die zudem sehr günstig zu haben ist – Pickups gehören in den USA zu den Fahrzeugen mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Bewährte, eher simple Technik und ein günstiger Preis – nicht gerade Teslas Kernkompetenz. Aktuell ist Tesla eher im Hochpreis-Segment unterwegs – und schreibt angeblich trotzdem Verluste in Höhe von einer halben Millionen Dollar – pro Stunde.

Wenn sich Tesla aber, allen Anlaufschwierigkeiten mit dem vergleichsweise günstigen Model 3 zum Trotz, zum automobilen Vollsortimenter in den USA entwickeln möchte, geht es ohne Pickup kaum – ohne den wird ein Autobauer in Nordamerika kaum ernst genommen.

Im Rahmen der Produktvorstellung von zwei Lkw-Varianten und dem neuen Roadster (ja, der heißt so, trotz Targa-Dach und zwei Notsitzen im Fond) zeigte Tesla im November 2017 eine Skizze des geplanten Pickup. Die Karosserieform erinnert an die große Zugmaschine, die bei Tesla bisher nur den Gattungsnamen „Semi Truck“ trägt. Semi Truck ist die Kurzform von „Semi Trailer Truck“ – damit sind Lkw gemeint, die Trailer (Anhänger) ohne eigene Vorderachse ziehen.

Den bisherigen Bestseller geschultert

Der auf der Ladefläche des Tesla Pickup parkende Ford F-150 soll nicht nur die ungefähre Größe des Tesla zeigen, sondern natürlich auch den Anspruch der Marke: Man will selbst den US-Bestseller verladen – das ist entweder ein extrem ehrgeiziger Plan, oder eine Ankündigung, die trotz aktueller Probleme bei Produktion und Gewinn Mut machen soll. Nichtsdestotrotz zeigt sich die Pickup-Ladefläche in den ersten Teaserbild tief und mit einem umlaufenden LED-Band.