Tesla „CYBRTRK“ Pickup heißt Cybertruck

Unter der Nummer „88682192“ hat Tesla beim amerikanischen Patentamt den Namen „Cybertruck“ am 9. November 2019 eintragen lassen. Dazu stellte der amerikanische E-Autobauer auch noch einen Schriftzug, der sehr futuristisch gezeichnet die Buchstaben „CYBRTRK“ trägt – also Cybertruck ohne Vokale.

Viel ist über Teslas neuestes Modell nach wie vor nicht bekannt, aber Firmen-Boss-Musk hält sich mit Superlativen nicht zurück: Als „unser bestes Produkt aller Zeiten“ bezeichnet er den neuen Pickup der Marke. Dieser hat, wie alle anderen Tesla-Modelle auch, einen rein elektrischen Antrieb. Musk möchte seinen Pickup mit einer Science-Fiction-Aura versehen und stellt den Truck am 21. November in der Nähe seines Raumfahrtunternehmens SpaceX vor.

Außerdem scheint Musk ein Fan des Films „Blade Runner“ aus dem Jahr 1982 zu sein. Er twitterte einen Link auf die Titelmelodie des Films, der im Jahr 2019 spielt. Schon vorher wies er darauf hin, dass er den Pickup eher für eine Transportkapsel aus der Zukunft halte.

Häppchenweise fast nichts

Obwohl er noch 2020 auf den Markt kommen soll, gibt es bisher erstaunlich wenig Handfestes über den neuen Tesla Pickup zu berichten. Zuletzt wollte sich Elon Musk auf Twitter zumindest so weit festlegen, dass der Pickup „höchstwahrscheinlich“ im November 2019 vorgestellt wird. Entsprechend viel Wirbel gibt es aktuell wieder um das Thema bei Twitter. Musk selbst mischt kräftig mit und sieht als seinen Hauptkonkurrenten das meistverkaufte Auto der USA, den Ford F-150.

Bei Pickups ist den Amerikanern unter anderem die Zugkraft wichtig. Elon Musk verspricht, dass sein Pickup jede Zuglast schafft, die ein F-150 vorlegt. Allerdings hat Ford mit einem Prototyp des elektrischen F-150 bereits zehn insgesamt 454 Tonnen schwere Eisenbahnwaggons gezogen – die Latte liegt also zumindest im Bereich der einmaligen Rekorde hoch. Auch über die Optik des Pickup gibt es noch keine Klarheit, bisher hat Tesla nur ein finsteres Teaserbild veröffentlicht. Der türkische Künstler Emre Husmen hat sich jetzt selber Gedanken zum Aussehen des Fahrzeugs gemacht, dass er Model P nennt.

Emre Husmen, https://emrehusmen.com/ Husmen versieht den Tesla Pickup mit einer einteiligen Klappe.

Das „B“ würde ins Portfolio passen

Zumindest beim Namen lag er wahrscheinlich daneben. Warum? Weil Tesla-Gründer Elon Musk gerade einen Bienen-Tweet nach dem anderen veröffentlicht. Selbst die englische Königin taucht als „Queen B“ bei Elon Musk auf. Wirres Zeug? Das wäre untypisch für Musk. Der liebt es zwar, über Twitter zu polarisieren, kommt aber fast nie ohne eine unterschwellige Botschaft daher. In diesem Fall sind sich die Tesla-Fans einig: Die Bienen-Spielerei ist der Hinweis auf den Namen des kommenden Pickups: Model B. Ob's stimmt, weiß bislang wahrscheinlich nur der Meister selbst. Ins Portfolio passen würde das B aber auf jeden Fall. Dass alle bislang gezeigten Tesla-Modelle nebeneinander das Wort S3XY (SEXY) ergeben, ist bekannt. Parkt man den Pickup davor, wird daraus „B S3XY“. Englisch ausgesprochen: „be sexy“ (sei sexy). Es wäre schon ziemlich überraschend, wenn sie Elon Musk diesen Gag entgehen lassen würde.

Lust auf ein paar zusätzliche Buchstaben-Spielereien? Kein Problem. Wenn man mal davon ausgeht, dass der angekündigte Roadster einfach Roadster heißt, bzw. mit einem „R“ abgekürzt wird, dann wird aus „B S3XY“ nämlich „B S3XY R“, also: Sei noch mehr sexy. Showstopper könnte der Tesla Truck „Semi“ werden. Fährt der nämlich zwischen Model B und Model S, dann wird's deprimierend: „B Semi S3XY“. Sei nur halb so sexy.

Erster E-Pickup aus China

Den Kampf um den weltweit ersten Elektro-Pickup hat Tesla hingegen längst verloren: Im Juli 2019 stellte der chinesische Hersteller Dongfeng seinen Rich 6 EV vor. Noch eher dran war die in San Francisco lebende Youtuberin Simone Giertz, die mithilfe ihrer Youtube-Freunde ein Model 3 in einen Pickup-Einzelstück umbaute. Mächtig Gas gibt auch das kalifornische Startup Rivian: Vor ein paar Tagen hat die Produktion des R1T begonnen – und Ford hat sich schnell an dem Unternehmen beteiligt.

Ford Setzt Tesla in Sachen Zugkraft unter Druck: Mit einem Prototyp des elektrischen F-150 zog Ford jetzt 454 Tonnen in Form von bladenen Eisenbahn-Waggons.

Musk hat schon lange Pickup-Pläne

„Seit fünf Jahren habe ich die Grundzüge des Designs und der Technik in meinem Kopf“, twitterte Tesla-Chef Elon Musk Ende 2017 zu einem möglichen elektrischen Tesla-Pickup. „Ich brenne darauf, ihn zu bauen.“ Die Produktion des Pickups soll unmittelbar nach der des Model Y (2019) beginnen – das Model Y ist ein kompaktes, unterhalb des Model X angesiedeltes SUV.

Basispreis von unter 50.000 Dollar

Ob Tesla mit einem elektrischen Pickup den auf diesem Feld extrem gut aufgestellten amerikanischen Herstellern Ford, FCA und GM Kundschaft abjagen kann, bleibt abzuwarten. Schließlich lauert der Pickup-Kunde eher in der Fläche als an den fortschrittsgläubigen US-Küstenstreifen. Und auf dem Land ist die Kundschaft bisher recht konservativ eingestellt, schätzt hubraumstarke Verbrennungsmotoren, große Reichweite, einfache robuste Technik, die zudem sehr günstig zu haben ist. Pickups gehören in den USA zu den Fahrzeugen mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Bewährte, eher simple Technik und ein günstiger Preis sind aber nicht gerade Teslas Kernkompetenzen. Wie sich Musk die Preisgestaltung des möglichen Model B vorstellt, hat er in einem Interview erklärt. Der Startpreis müsse unter 50.000 Dollar für die Basisvariante liegen. Wie bei den anderen Tesla-Modellen wird es auch potentere und reichweitenstärkere Versionen geben, die dann entsprechend teurer werden.

Das Model B soll mit einem Dual-Motor-Antriebsstrang antreten, eine adaptive Federung erhalten und Reichweiten zwischen 640 und 800 Kilometer bieten. Bemerkenswert soll auch die mögliche Anhängelast ausfallen – ein wichtiges Kriterium für Pickups auf dem US-Markt.

Rivian Rivian hat bereits mit der Produktion des rein elektrisch angetriebenen R1T begonnen.

Im Rahmen der Produktvorstellung von zwei Lkw-Varianten und dem neuen Roadster (ja, der heißt so, trotz Targa-Dach und zwei Notsitzen im Fond) zeigte Tesla bereits im November 2017 eine Skizze des geplanten Pickups. Die Karosserieform erinnert an die große Zugmaschine, die bei Tesla bisher nur den Gattungsnamen „Semi Truck“ trägt. Semi Truck ist die Kurzform von „Semi Trailer Truck“ – damit sind Lkw gemeint, die Trailer (Anhänger) ohne eigene Vorderachse ziehen. Auch beim Design soll der Tesla Pickup Model P futuristischer antreten als die Wettbewerber, diese aber bei der Funktionalität schlagen.

Den bisherigen Bestseller geschultert

Der auf der Ladefläche des Tesla Pickup parkende Ford F-150 soll nicht nur die ungefähre Größe des Tesla zeigen, sondern natürlich auch den Anspruch der Marke: Man will selbst den US-Bestseller verladen.

Fazit

Der Kampf um den Markt für elektrische Pickups ist längst entbrannt, auch wenn die großen Hersteller ihre Modelle noch nicht ganz fertig entwickelt haben. Spannend ist, ob Nutzfahrzeuge aus dem preissensiblen Pickup-Segment anfangs genügend Lifestyle-Käufer finden, die Geld für den vermuteten Elektro-Aufschlag ausgeben. Und, ob die oft eher konservative Pickup-Kundschaft in den USA auf einen reinen Elektroantrieb umschwenkt.