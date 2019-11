Weltpremiere Tesla „CYBRTRK“ Pickup heißt Cybertruck

2020 will Telsa den Cybrtrk auf den Markt bringen. Zur Weltpremiere in Kalifornien werden tausende Fans erwartet. Was für zum Tesla-Pickup wissen. Und was nicht.

Unter der Nummer „88682192“ hat Tesla beim amerikanischen Patentamt den Namen „Cybertruck“ am 9. November 2019 eintragen lassen. Dazu stellte der amerikanische E-Autobauer auch noch einen Schriftzug, der sehr futuristisch gezeichnet die Buchstaben „CYBRTRK“ trägt – also Cybertruck ohne Vokale.

Tesla Auf der Ladefläche eines ganz frühen Entwurfs haben die Tesla-Zeichner einen Ford F-150 geparkt. Der dominiert den amerikanischen Pickup-Markt.

Viel ist über Teslas neuestes Modell nach wie vor nicht bekannt, aber Firmen-Boss-Musk hält sich wie immer mit Superlativen nicht zurück: Als „unser bestes Produkt aller Zeiten“ bezeichnet er den neuen Pickup der Marke. Dieser hat, wie alle anderen Tesla-Modelle auch, einen rein elektrischen Antrieb. Musk ist Fan des Films „Blade Runner“ aus dem Jahr 1982 und twitterte im Vorfeld der Weltpremiere einen Link auf die Titelmelodie des Films, der im Jahr 2019 spielt. Schon vorher wies er darauf hin, dass er den Pickup eher für eine Transportkapsel aus der Zukunft halte. Passend dazu wird der Cybrtrk in der Musk Nähe seines Raumfahrtunternehmens SpaceX vorgestellt.

Musk hat schon lange Pickup-Pläne

„Seit fünf Jahren habe ich die Grundzüge des Designs und der Technik in meinem Kopf“, twitterte Tesla-Chef Elon Musk Ende 2017 zu einem möglichen elektrischen Tesla-Pickup. „Ich brenne darauf, ihn zu bauen!“ Die Produktion des Pickups soll unmittelbar nach der des Model Y (2019) beginnen – das Model Y ist ein kompaktes, unterhalb des Model X angesiedeltes SUV. Das war es aber dann auch schon, was an handfesten Informationen zum Pickup durchgedrungen ist. Wir haben alle Gerüchte, Spekulationen und Vermutungen aus dem Internet zusammengefasst.

Was wir wissen. Und was nicht

Ford Setzt Tesla in Sachen Zugkraft unter Druck: Mit einem Prototyp des elektrischen F-150 zog Ford jetzt 454 Tonnen in Form von bladenen Eisenbahn-Waggons.

Bei Pickups ist den Amerikanern unter anderem die Zugkraft wichtig. Elon Musk verspricht, dass sein Pickup jede Zuglast schafft, die ein F-150 vorlegt. 300.000 lb (Pfund) finden sich als Wert im Netz, das wären etwas mehr als 136 Tonnen. Allerdings hat Ford mit einem Prototyp des elektrischen F-150 bereits zehn insgesamt 454 Tonnen schwere Eisenbahnwaggons gezogen – die Latte liegt also zumindest im Bereich der einmaligen Rekorde hoch. Auch das Rennen um den weltweit ersten Elektro-Pickup hat Tesla verloren: Im Juli 2019 stellte der chinesische Hersteller Dongfeng seinen Rich 6 EV vor.

Blade-Runner-Design

Über das Design des Pickup ist noch kaum etwas bekannt. Es soll an die martialischen Fahrzeuge aus „Blade Runner“ erinnern. Schon Ende 2018 äußerte sich Musk in einem Interview zu den Plänen: „Es wird ein futuristischer Cyberpunk-mäßiger Blade Runner- Pickup!“ Viel zu tun also für Designchef Franz von Holzhausen. Dennoch soll der Cybrtrk ein echtes Arbeitstier werden. Dazu gehört eine große Bodenfreiheit, Elon Musk hat auf Twitter dazu passend schon von „riesigen Rädern“ gesprochen. Interessant wird die Frage, ob vielleicht eines der in den letzten Monaten bekannt gewordenen Tesla-Patente am Pickup auftauchen wird. Der elektromagnetische Scheibenwischer, zum Beispiel. Der bietet eine größere Wischfläche und spart Energie.

240-Volt-Stromanschlüsse

Ob es den Pickup mit Doppelkabine wird? Mal sehen. Elon Musk hat allerdings bereits angekündigt, dass im Cybrtrk auch Menschen mit dem Format des legendären Wrestlers Andre the Giant untergebracht werden können. Viel wichtiger für den professionellen Einsatz: Der Cybrtrk soll 240-Volt-Anschlüsse bekommen, über die sich die Werkzeuge auf einer Baustelle einen ganzen Tag lang mit Strom versorgen lassen. Cybrtrk-Kunden können also künftig ein separates Stromaggregat zu Hause lassen. Theoretisch ließe sich damit natürlich auch ein anderer Tesla aufladen.

Akkus, Antrieb und Preise

Womit wir auch schon beim Thema Antrieb und Batterie wären. Im Netz finden sich Batteriegrößen von 75, 100 und 130 kWh, die Reichweiten von 350 bis 405 Meilen (500 bis 650 Kilometer). Alle Modelle sollen als Dual-Drive-Version natürlich mit zwei Elektromotoren und Allradantrieb zu haben sein. Dazu dürfte der Cybrtrk auch eine höhenverstellbare Luftfederung bekommen. Natürlich wird auch der Autopilot für teilautonome Fahrfunktionen am Start sein. Preis? Los geht es laut Elon Musk bei „unter 50.000 Dollar“, das wären rund 45.000 Euro. Die besonders starken, schnellen oder luxuriösen Versionen werden aber sicher auch in die 80.000-Dollar-Region vorstoßen.

Fazit

Der Kampf um den Markt für elektrische Pickups ist längst entbrannt, auch wenn die großen Hersteller ihre Modelle noch nicht ganz fertig entwickelt haben. Spannend ist, ob Nutzfahrzeuge aus dem preissensiblen Pickup-Segment anfangs genügend Lifestyle-Käufer finden, die Geld für den vermuteten Elektro-Aufschlag ausgeben. Und, ob die oft eher konservative Pickup-Kundschaft in den USA auf einen reinen Elektroantrieb umschwenkt.