Toyota BZ3X: Das wird der elektrische C-HR

E-SUV auf e-TNGA-Plattform

Kommen soll die vollelektrische SUV-Variante bereits 2024 und dann vermutlich unter dem Label BZ3X, der sich dann in der Beyond Zero-Familie (BZ) unterhalb des bereits vorgestellten BZ4X einsortiert. Mit einem ersten Videoteaser bereiten die Japaner die Kundschaft auf den neuen E-SUV bereits vor. Die gezeigte Heckansicht entspricht weitestgehend der in Los Angeles gezeigten Studie.