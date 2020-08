Elektrischer Truck für Paketzusteller in London Volta Zero bei DPD im Test

DPD testet ab Anfang 2021 den elektrischen Volta Zero in London. Der lokal emissionsfreie Lkw eines schwedischen Start-ups bringt Pakete in die Innenstadt.

Das schwedische Nutzfahrzeug Start-up Volta Trucks will im vierten Quartal die ersten Prototypen seines elektrisch angetriebenen Lkw fertigstellen. Schon kurze Zeit später, im ersten Quartal 2021, startet ein Feldversuch mit DPD in London.

Der Paketdienstleister wird den Elektro-Truck in der "Ultra Low Emission Zone", dem einfahrtbeschränkten Gebiet in der britischen Hauptstadt für den Gütertransport zu kleinen Depots nutzen. Von dort aus können die Pakete dann für die letzte Meile in kleinere Fahrzeuge umgeladen werden.

Bis 200 Kilometer Reichweite

Der Volta Zero bietet mit einer Batterieladung eine Reichweite von 150 bis 200 Kilometern. Für den innerstädtischen Verkehr zeichnet er sich, den Plänen seiner Entwickler nach, nicht nur durch den lokal emissionsfreien Antrieb aus. Mit großzügigen Fensterflächen und einer guten Rundumsicht für den Fahrer soll auch das Risiko von Unfällen mit Fahrradfahrern und Fußgängern minimiert werden.

Fazit

Büros und Geschäfte, aber auch private Haushalte, in Innenstadtlagen müssen weiterhin mit Paketen beliefert werden. Für eine reibungslose Lieferkette auch in für Verbrenner einfahrtbeschränkte Gebiete bieten sich elektrisch angetriebene Nutzfahrzeuge an. Der Volta Zero dürfte im Einsatz von DPD viel zu tun haben.