Beim legendären Hillclimb am Pikes Peak Mitte 2018 pulverisierte der VW Prototyp ID. R den Streckenrekord. Und zwar nicht nur den für Elektroautos, sondern den absoluten, den Sebastien Loeb 2013 mit einer Fabelzeit aufgestellt hatte. Der Elektro-Rennwagen von VW schaffte den Berg in 7:57.148 Minuten. Im Juli 2018 schob VW gleich noch einen weiteren Streckenrekord nach, den auf der Hillclimb-Strecke im britischen Goodwood Park. Hier reichte die Rekordzeit aber nur als Bestmarke für Elektrofahrzeuge. Schnellstes Auto in Goodwood bleibt der Formel 1-McLaren MP4/13 unter Nick Heidfeld

11 Kilometer, 99 Kurven, 1.100 Meter Höhenunterschied

VW ID. R China Challenge Preview Video 2:38 Min.

Jetzt nimmt der VW ID. R sein nächstes Ziel ins Visier. Im September tritt der E-Renner zur „China Challenge“ auf der „Straße zum Himmel“ an. Auf der 1.500 Kilometer südwestlich von Peking gelegenen und elf Kilometer langen Tianmen Shan Big Gate Road mit ihren 99 Kurven soll der ID. R erneut zeigen, wozu er in der Lage ist. Wie bei den anderen Rekorden auch greift Romain Dumas ins Lenkrad der Flügel-Flunder. Der 41-jährige Franzose sieht das Vorhaben als besondere Herausforderung: „Bislang kenne ich die Straße nur von Fotos und aus einigen Videos“, sagt Dumas. „Die Strecke ist sehr kurvig, teilweise extrem eng und dazu noch sehr uneben.“ Tatsächlich ist kaum eine Gerade länger als 50 Meter, der Höhenunterschied beträgt etwa 1.100 Meter.

Der Unterschied zu früheren Rekordfahrten mit dem ID. R: Die Tianmen Shan Big Gate Road wird zwar von Bussen genutzt, um Touristen auf den Tianmen-Berg zu transportieren. Sie ist ansonsten aber für den öffentlichen Verkehr gesperrt und wird auch nicht für Bergrennen oder Rallyes verwendet. Um für VW und Dumas trotzdem eine sportliche Herausforderung zu kreieren, startet VW China im Vorfeld einen Gaming-Wettbewerb. Dabei können Teilnehmer ihre virtuelle Bestzeit setzen und im September wird Romain Dumas versuchen, die Zeit des schnellsten Teilnehmers unter realen Bedingungen zu unterbieten.

PR-Aktion für den wichtigsten E-Auto-Markt

VW triumphiert beim härtesten Bergrennen der Welt 50 Sek.

Das Vorhaben kommt nicht von ungefähr: China ist der mit Abstand größte Markt für Elektroautos und Volkswagen hat seine Firmenstrategie konsequent auf die E-Mobilität ausgerichtet. Um damit erfolgreich zu sein, sind hohe Verkaufszahlen in China unerlässlich. Um sich dort zu positionieren, sind weitreichende PR- und Marketing-Maßnahmen vonnöten – und ein Gaming-Wettbewerb samt realer Rekordfahrt mit einem Elektroauto kann dabei nicht schaden.

Bevor es in China an den Start geht, nehmen VW und Dumas aber noch eine andere ikonische Strecke ins Visier: die Nürburgring-Nordschleife. Hier soll im Sommer ein neuer Rundenrekord für Elektroautos aufgestellt werden. „Nach dem Streckenrekord am Pikes Peak ist die Bestzeit für Elektro-Fahrzeuge auf der Nordschleife des Nürburgrings die nächste große Herausforderung für den ID. R“, sagt Volkswagen Motorsport Direktor Sven Smeets. „Ein Rundenrekord auf der Nordschleife gilt als Ritterschlag für jedes Fahrzeug, gleichermaßen für Rennfahrzeuge und Serienautos.“

VW ID.R erhält Nordschleifenabstimmung

Der für die Rekordversuche auf dem Nürburgring und in China weiterentwickelte ID. R wird von zwei Elektro-Motoren mit einer Systemleistung von 500 kW (680 PS) angetrieben und wiegt inklusive Fahrer weniger als 1.100 Kilogramm. „Wir werden vor allem die Aerodynamik des ID. R auf die im Vergleich zum Pikes-Peak-Bergrennen deutlich anderen Bedingungen der Nordschleife anpassen“, sagt François-Xavier Demaison, Technischer Direktor von Volkswagen Motorsport. Denn im Unterschied zum US-Klassiker am Pikes Peak mit dem Start auf 2.862 Metern und dem Ziel auf 4.302 Metern Höhe windet sich die Nordschleife lediglich zwischen 320 und 617 Metern über Meereshöhe durch die Eifel und hat nicht zuletzt durch die lange Gerade an der Döttinger Höhe eine ganz eigene Charakteristik. Auch die Tianmen Shan Big Gate Road liegt mit 200 bis 1.300 Metern deutlich tiefer als die Pikes Peak-Strecke. Als Pilot tritt am Nürburgring Romain Dumas an. Der Franzose verfügt über genug Nordschleifenerfahrung, schließlich hat er das 24-Stunden-Rennen in der Grünen Hölle bereits vier Mal gewonnen. Wie er mit dem ID.R das Karussell fahren soll, weiß er allerdings noch nicht.

Den bestehenden Elektro-Rekord zu unterbieten, wird für VW und Dumas dennoch keine Spazierfahrt. Die aktuelle Bestmarke für rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge steht bei 6:45,90 Minuten – das entspricht einer Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp 185 km/h. Aufgestellt hat sie der Brite Peter Dumbreck am Steuer eines Nio EP9 im Jahr 2017. Der absolute Nordschleifenrekord scheint indes nicht in Gefahr zu sein. Den hatte Porsche im Juni 2018 aufgestellt. Im 919 Hybrid Evo raste Werkspilot Timo Bernhard in 5:19.546 Minuten durch die Grüne Hölle.