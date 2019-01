Beim legendären Hillclimb am Pikes Peak Mitte 2018 pulverisierte der VW Prototyp ID.R den Streckenrekord, und zwar nicht nur den für Elektroautos, sondern den absoluten, den Sebastien Loeb 2013 mit einer Fabelzeit aufgestellt hatte. Der Elektrosportwagen von VW schaffte den Berg in 7:57.148 Minuten.

Im Juli 2018 schob VW gleich noch einen weiteren Streckenrekord nach, den auf der Hillclimbstrecke im britischen Goodwood Park. Hier reichte die Rekordzeit aber nur als Bestmarke für Elektrofahrzeuge. Schnellstes Auto in Goodwood bleibt der McLaren MP4/13 unter Nick Heidfeld

Jetzt nimmt der VW ID.R sein nächstes Ziel ins Visier – die Nürburgring-Nordschleife. Hier soll im Sommer 2019 eine neue Rekordgeschichte geschrieben werden, und zwar die für Elektroautos. „Nach dem Streckenrekord am Pikes Peak ist die Bestzeit für Elektro-Fahrzeuge auf der Nordschleife des Nürburgrings die nächste große Herausforderung für den ID. R“, sagt Volkswagen Motorsport Direktor Sven Smeets. „Ein Rundenrekord auf der Nordschleife gilt als Ritterschlag für jedes Fahrzeug, gleichermaßen für Rennfahrzeuge und Serienautos.“

VW ID.R erhält Nordschleifenabstimmung

Der für den Rekordversuch auf dem Nürburgring weiterentwickelte ID. R wird von zwei Elektro-Motoren mit einer Systemleistung von 500 kW (680 PS) angetrieben und wiegt inklusive Fahrer weniger als 1.100 Kilogramm. „Wir werden vor allem die Aerodynamik des ID. R auf die im Vergleich zum Pikes-Peak-Bergrennen deutlich anderen Bedingungen der Nordschleife anpassen“, sagt François-Xavier Demaison, Technischer Direktor von Volkswagen Motorsport. Denn im Unterschied zum US-Klassiker am Pikes Peak mit dem Start auf 2.862 Metern und dem Ziel auf 4.302 Metern Höhe windet sich die Nordschleife lediglich zwischen 320 und 617 Metern über Meereshöhe durch die Eifel und hat nicht zuletzt durch die lange Gerade an der Döttinger Höhe eine ganz eigene Charakteristik. „Zur sorgfältigen Vorbereitung auf die Rekordfahrt werden wir mit dem ID. R im Frühjahr ein intensives Test- und Entwicklungsprogramm auf verschiedenen Rennstrecken durchführen“, so Demaison weiter. Die Rekordfahrt ist für den Sommer vorgesehen. Als Pilot tritt erneut Romain Dumas an. Der Franzose verfügt über genug Nordschleifenerfahrung, hat er doch das 24-Stunden-Rennen in der Grünen Hölle doch bereits vier Mal gewonnen. Wie er mit dem ID.R das Karussell fahren soll, weiß er allerdings noch nicht.

Den bestehenden Elektro-Rekord zu unterbieten, wird für VW und Dumas dennoch keine Spazierfahrt. Die aktuelle Bestmarke für rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge steht bei 6:45,90 Minuten – das entspricht einer Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp 185 km/h. Aufgestellt hat sie der Brite Peter Dumbreck am Steuer eines Nio EP9 im Jahr 2017. Der absolute Nordschleifenrekord scheint indes nicht in Gefahr zu sein. Den hatte Porsche im Juni 2018 aufgestellt. Im 919 Hybrid Evo raste Werkspilot Timo Bernhard in 5:19.546 Minuten durch die Grüne Hölle.