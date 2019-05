VW Niederlande konnte sich offensichtlich nicht zurückhalten und hat versehentlich kurzzeitig ein Video zum neuen VW ID.3 veröffentlicht. Schnelle Schützen der polnischen Website elektrowoz.pl konnten erste Bilder des Elektro-VW schießen, die sich jetzt im Internet verbreiten.

Den VW ID wollte VW zum Preis eines gut ausgestatteten Golf TDI anbieten. Das klappt nun nur bei großzügiger Betrachtung: Der ID.3 wird eher so viel kosten wie ein Golf TDI mit Vollausstattung. Unter 30.000 Euro soll der Preis trotzdem bleiben, also vermutlich 29.990 Euro. Zum Verkaufsstart am 8. Mai wird es diese Version ohnehin nicht geben, denn da bietet VW zunächst eine Frühbucher-Edition an: Sie bezieht Energie aus einem 62-kWh-Akku, der eine Reichweite von rund 400 Kilometern ermöglicht. Akkus mit 48 und 82 kWh Kapazität folgen. Bei der Ladeleistung gelten 125 kW als Ziel, womit sich die Pausen zum Stromziehen auf eine halbe Stunde verkürzen.

1/24 Ab dem 8. Mai 2019 kann der VW ID.3 vorbestellt werden. Foto: VW/Leak

ID.3 ist nur der Anfang

Auf Basis des Modularen Elektronikbaukastens (MEB) will VW eine ganze Modellfamilie aus SUVs, Kombis und Limousinen auf den Markt bringen. Ab 2025 sollen die MEB-Autos profitabler sein als die mit konventionellem Antrieb. Bis dahin will VW mit eben diesen noch möglichst viel Geld verdienen, um die hohen Anlaufkosten für die neue Technik zu kompensieren. Deren Stückzahl muss aber schon bis 2021 nennenswert ansteigen, sonst drohen Strafzahlungen der EU für jedes verkaufte Fahrzeug, das mehr als 95 Gramm CO2 pro Kilometer (plus x, je nach Hersteller) emittiert. Den CO2-Ausstoß von E-Autos nimmt die EU bei der Berechnung auch der Strafzahlungen mit Null an, was angesichts des Strommixes mit einem Anteil von nur 41 Prozent an regenerativen Quellen in Deutschland nicht korrekt ist. VW selbst hat kürzlich eine CO2-Gesamtbilanz über den Lebenszyklus von Verbrenner- und E-Golf berechnet und veröffentlicht: wegen der CO2-intensiven Batteriefertigung braucht der E-Golf 100.000 Kilometer bis er anfängt, CO2 gegenüber dem Verbrenner einzusparen.

Immerhin haben sich die Befürchtungen über eine geringe Lebensdauer von Akkus in den vergangenen Jahren als unnötig erwiesen. VW gibt auf den Akku im Fahrzeugboden marktübliche acht Jahre oder 160.000 Kilometer Garantie. Beim ID.3 steckt der Motor mit 170 oder 204 PS im Heck. Das Layout bringt mehr Fahrzeughöhe (ca. 1,60 Meter) und ermöglicht eine andere Raumaufteilung als beim Golf, birgt aber neue Herausforderungen bei der ESP-Abstimmung. Das Ziel ist, eine ähnliche Regelgüte wie beim Golf zu erreichen.

Fazit

Der Golf kommt wegen umfangreicher Elektronik später, der ID.3 wird teurer als gedacht; VW kämpft zurzeit mit Anlaufschwierigkeiten beim Übergang ins Zeitalter der Vernetzung und der Elektromobilität. Doch die Zukunft beginnt schon morgen: Ab Mai ist der ID.3 bestellbar.