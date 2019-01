Zum Preis von 3.391,50 ist das Paket für die Motorisierungen GT 43, GT 53 sowie GT 63 und GT 63 S auch in Kombination mit anderen Ausstattungen erhältlich. Die einzigen Ausnahmen bilden die Anhängerkupplung sowie das Carbon Exterieur-Paket und das Chrom-Paket. Für die „kleineren“ Versionen GT 43 und GT 53 kann das Aerodynamik-Paket zudem nur mit dem V8 Styling Paket Exterieur kombiniert werden. Wer indes die Edition1 geordert hat, erhält es inklusive.

Paket sorgt für besseren Anpressdruck

Das Aerodynamik-Paket soll den Luftwiderstand verringern und den Anpressdruck erhöhen. Dafür sind unter anderem ein optimierter Diffusor in der Heckschürze sowie eine Frontschürze mit größerem Frontsplitter verantwortlich. Zusätzlich verbessern weitere Luftleitelemente in den Lufteinlässen der vorderen Radhäuser die Anströmung. Weitere Flics sind an den seitlichen Luftauslässen der hinteren Kotflügel angebracht. Das Aerodynamik-Paket ergänzt schließlich noch ein feststehender Heckflügel in Hochglanzschwarz.

Die Preise für den 4-Sitzer starten beim AMG GT 43 (367 PS plus 22 PS EQ-Boost) bei 91.808,50 Euro. Die Allradversion kostet 95.259,50 Euro. Mit dem GT 53 4-Matic und 435+22 PS geht es ab 109.182,50 Euro los, die 63er-Preise beginnen bei 150.118,50 Euro für den 585 PS starken V8 und enden bei der S-Version mit 639 PS und 167.016,50 Euro.