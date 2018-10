Seit 2015 ist der aktuelle BMW 7er auf dem Markt, 2016 folgte die B7-Version von Alpina. Das Facelift für den BMW mit dem Modellcode G11 und G12 steht kurz bevor, Alpina wird seine Luxuslimousine, die weiter nur mit langem Radstand und mit Allradantrieb zu haben sein wird, Anfang 2019 präsentieren. Als Premierenort kommt der Genfer Autosalon im März in Frage.

Änderungen wie am BMW 7er

Wie schon beim Basismodell werden auch am Alpina B7 keine revolutionären Änderungen stattfinden. Der Kühlergrill mit den beiden Nieren wird etwas breiter werden, am Heck kommen neu gezeichnete Leuchten zum Einsatz. Angepasst werden auch die Scheinwerfer und die Schürzen. Entsprechend wird Alpina am B7 ebenfalls die dezenten Spoilerlippen neu justieren. In den Radhäusern stecken natürlich wieder die 21 Zoll großen Alpina-Felgen. Bremsen, Fahrwerk und Automatik werden nach Alpina-Philosophie angepasst. Updates wird es analog zum 7er BMW auch bei den Infotainment- und Assistenzsystemen geben.

Beim Antrieb wird Alpina weiter auf den 4,4-Liter-Biturbo-V8 setzen. Die Leistung könnte über die aktuell gebotenen 608 PS und 800 Nm hinaus leicht angehoben werden. Der Grundpreis für den aufgefrischten Alpina B7 dürfte bei rund 150.000 Euro liegen.