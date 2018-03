Das geschieht auch, um dem neuen Audi A8 und der eben erst gefacelifteten S-Klasse Paroli bieten zu können. Dazu sortiert sich die Luxuslimousine zusammen mit dem X7 oder der 8er-Serie in der exklusiven „Bayerische Motoren Werke“-Luxus-Linie ein. Sie bietet diverse Services wie Einladungen zu Gala-Dinners, Hol- und Bringdienste, Leihautos.

BMW 7er-Facelift erhält breiteren Grill

Die Tarnung am Prototypen zeigt, welche Karosserieelemente neu gestaltet wurden. So wird sich an der Front ein breiterer Grill zeigen, Motorhaube und Scheinwerfer fallen neu aus, die Schürzen vorne und hinten erhalten ein Update und auch die Heckleuchten werden modifiziert.

BMW X7 (2019) Luxus-SUV mit Hybrid-Benziner

Aber auch im Inneren überarbeitet BMW seinen 7er und bringt eine verbesserte Version des teilautonomen Fahrens. Hier arbeitet BMW mit Here, Intel und Mobileye zusammen. Dazu gesellt sich der Sprach-Assistent Alexa von Amazon. Des Weiteren bleiben die bekannten Motoren an Bord, die dürfen sich jedoch über etwas mehr Leistung und etwas weniger Verbrauch freuen.

Aktuell wird der BMW 7er in zwei Karosserieversionen sowie mit Heck oder Allradantrieb X-Drive angeboten. Basis-Diesel-Modell ist der BMW 730d mit seinem 265 PS starken Dreiliter-Turbo-Reihensechszylinder. Er steht ab 88.300 Euro in der Preisliste. Der günstigste Benziner startet als 740 mit 94.200 Euro. Dieser verfügt ebenfalls über einen Reihensechszylinder mit drei Litern Hubraum und 326 PS. Das Top-Modell ist der BMW M760Li X-Drive ab 174.000 Euro. In ihm arbeitet der Turbo-V12 mit 6,6 Litern Hubraum und einer Leistung von 610 PS.