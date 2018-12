Auch in der achten Modellgeneration baut das Porsche 911 Cabrio wieder auf der Coupé-Technik und damit der neuen Konzernplattform für Sportwagen auf. Sie erlaubt es, die Antriebe und die Fahrwerkskomponenten flexibler zu integrieren. Auch der Audi R8 sowie der Nachfolger des Lamborghini Huracan bauen auf dieser Plattform auf.

Porsche 911 Cabrio mit 400 bis 450 PS

Bei den Motoren setzt Porsche auch beim Cabrio auf den aktuellen 3,0-Liter-Turbo-Boxer. Das Aggregat rutscht ein wenig weiter in die Mitte, der Heckantrieb bleibt natürlich, ebenso eine Allrad-Version. In der Basisversion liegt der in Sachen Leistung und Verbrauch optimierte Boxer bei rund 400 PS. Die S-Modelle leisten 450 PS. Ein Vierzylinder, wie er in den 718-Modellen eingesetzt wird, kommt auch im 911 Cabrio nicht, dafür aber die für das Coupé fest eingeplante Hybrid-Variante. Sie dürfte eine 30 bis 50 Kilometer lange E-Reichweite garantieren. Einen reinen Elektro-911 gibt es indes nicht.

Beim Dachkonzept setzen die Zuffenhausener weiter auf ein vollautomatisches Stoffverdeck. Den Motordeckel am Heck krönt wie beim Coupé ein dreiteiliger, ausfahrbarer Spoiler, der sich über die gesamte Breite erstreckt. Beim Leuchtendesign stehen 918 Spyder und Mission-E Pate.

Augenfällig, die stark ausgeprägten Kotflügel hinten. Auch der Porsche 911 als Cabrio setzt auf die breitere Spur an beiden Achsen – hinten wird es nur noch die Breitbauversion geben. Bei geöffnetem Verdeck ist gut die rundliche Fensterlinie zu erkennen, sowie das aufgesetzte Windschott. Beim Prototypen liegt das Verdeck noch nicht bündig zur Karosserie auf. Insgesamt ist der Heckabschluss noch stark getarnt. Gut zu erkennen ist jedoch das über die gesamte Breite laufende LED-Band sowie die markante dritte Bremsleuchte im Lüftungsgitter.

Digital Cockpit fürs Cabrio

Foto: Porsche Das Cockpit übernimmt das Cabrio vom Coupé.

Für den Innenraum wird sich das 911 Cabrio ebenso beim Coupé bedienen. Gerade, einfache Linien kennzeichnen den Instrumentenbereich, fünf Rundinstrumente, die nicht mehr ineinander greifen, natürlich mit großem zentralem Drehzahlmesser. Über der Mittelkonsole, die durch eine horizontale Strebe unterhalb der Instrumente von der oberen Ebene abgetrennt ist, sitzt der zentrale 10,9-Zoll-Touchscreen, darunter fünf Tasten zur direkten Betätigung wichtiger Funktionen. Der PDK-Wählhebel schrumpfte zu einem daumenkleinen Stummel.