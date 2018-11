Im Oktober sind unserem Erlkönigjäger fast 20 Prototypen vor die Linse gefahren. Dabei zeigen die Autohersteller ihre gesamte Bandbreite an neuen Fahrzeuge: Vom Power-SUV, über Offroad-Kleinwagen, Supersportler und Kompakt-Bestseller bis zum SUV-Cabrio ist alles dabei. Wir zeigen Ihnen, was Sie eigentlich nicht sehen sollten.

Audi hält für 2019 gleich zwei Allroad-Modelle bereit. Da ist zum einen die rustikale Version des A6 Avant, die sich am neuen Audi A6 (C8) orientiert. Antriebsseitig kommt der höhergelegte Kombi mit den Dreiliter-Sechszylinder-Diesel mit 231 PS (45 TDI) und 286 PS (50 TDI) daher. Auf der Benzinerseite steht der der 340 PS starke Turbo im 55 TFSI. Der Preis dürfte bei rund 65.000 Euro starten.

Audi A1 ohne Allrad

Zum anderen testet Audi derzeit ein völlig neues Allroad-Modell. Die Ingolstädter bringen im kommenden Jahr einen A1 im Offroadlook. Wie bei den großen Vorbildern gibt es eine höhere Bodenfreiheit, angepasste Schürzen und Schweller sowie Radlaufverbreiterungen. Unter der Haube des A1 Allroad arbeitet der 1,4-Liter-Vierzylinder mit 150 PS – auf den Quattro-Antrieb muss der Kleine jedoch verzichten. Damit ist der erstes Modell seiner Gattung ohne Allradantrieb.

Aus dem Hause BMW zeigte sich auch eine besonderes Modell unserem Erlkönig-Fotografen. Zwar haben die Bayern mit dem X6 und dem X1-Facelift zwei spannende SUV in der Erprobung, ein noch heißerer BMW M2 dürfte die BMW-Fanboys indes in Verzückung bringen. Warum? Nun der BMW M2 CS rangiert noch über dem 410 PS starken M2 Competition und stellt damit das neue Top-Modell dar. Dessen Biturbo-Reihensechszylinder mit drei Litern Hubraum kommt auf rund 430 PS, erhält zusätzliche Spoilerlippen, gelochte Bremsscheiben und die Carbon-Keramik-Bremse aus dem M3. Dazu haben die Bayern noch das Fahrwerk noch sportlicher abgestimmt.

Porsche mit Plus-500-PS

In Sachen Sport ist man auch in Zuffenhausen nicht ganz unbeleckt. Dort ist der neue 911 GT3 der Baureihe 992 in Arbeit. Dazu dürfen die Hardcore-Fans auch hier in Jubelschreie ausbrechen. Der 992-GT3 bleibt bei seinem bewährten Konzept und setzt auf einen Saugmotor der die 500-PS-Marke deutlich überschreitet.

Beim Getriebe wird Porsche, auch mit dem Blick auf den US-Markt, wieder eine manuelle Schaltbox und ein Doppelkupplungsgetriebe anbieten. Wer den GT3 kaufen möchte, muss sich bis Anfang 2020 gedulden und mindestens 160.000 Euro auf der Bank haben.

SUV-Cabrio von VW

Fassen wir hier einmal zusammen. Bisher haben wir einen A1 als Allroad ohne Quattro, einen M2 mit noch mehr Leistung und einen GT3 mit Saugboxer und Schaltgetriebe, was fehlt noch? Ein SUV-Cabrio? Haben wir auch erwischt. Kommt 2020 und hört auf den Namen VW T-Roc Cabrio. Das Modell auf der MQB-Plattform basiert auf dem T-Roc, rollt in Osnabrück vom Band und bedient sich technisch beim VW Golf. Bis zu 20.000 Modelle sollen jährlich vom SUV-Cabrio mit Stoffverdeck produziert werden.

Und was gibt es sonst noch bei den anderen Hersteller? Nun, bei Mercedes arbeitet man am GLC in 63er-AMG-Trimm und am A35 Stufenheck. Seat erprobt den neuen Leon, Range Rover will per SVR dem Velar Beine machen und Aston Martin macht aus dem DBS Superleggera einen Volante. Das und noch mehr sehen Sie in unserer Fotoshow.