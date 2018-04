Der Lamborghini Aventador SVJ zeigt sich auf den Erlkönig-Bildern mit einem Heckspoiler wie beim Huracan Performante, entsprechend dürfte der Top-Lambo auch das Aerodinamica Lamborghini Attiva (ALA)-System an Bord haben.

Neuer Aerodynamik-Elemente beim Aventador SVJ

Foto: Stefan Baldauf Der Aventador SVJ verfügt über eine ähnliche Auspuffanlage wie der Lamborghini Centenario.

Dieses System erlaubt eine adaptive Aerodynamik, die innerhalb einer halben Sekunde auf die Fahrsituationen reagieren kann. Das ALA-System besteht aus zwei über einen Elektromotor angesteuerten Klappen im Frontsplitter sowie einer zweigeteilten Luftführung durch den Heckflügel. Über zwei Luftschlitze im Heckdeckel bahnt sich dabei die Luft durch Kanäle den Weg in den Heckflügel, in dem sich zwei Luftkammern befinden. An der Unterseite des Flügelprofils tritt die Luft dann wieder durch einen schmalen Schlitz aus. Ähnlich wie in der Frontschürze wird auch der Luftstrom in die beiden Luftkammern des Heckflügels durch zwei von Elektromotoren betätigten Klappen unterschiedlich gesteuert.

Ein weiteres Indiz für die deutliche Mehrleistung sind die Auspuffendrohre, die sich an den Aventador Centenario anlehnen. Darüber hinaus zeigt sich einen neue aggressivere Frontschürze mit neuen Spoiler-Elementen sowie eine etwas weitere Spur.

Kommt der nächste Aventador mit 1.000 PS?

Der Lamborghini Aventador SVJ dürfte Ende 2018/Anfang 2019 auf den Markt kommen und das letzte konventionelle Aventador-Modell sein, bevor 2020 der Nachfolger an den Start geht. Dessen nach wie vor eingesetzter V12-Motor erhält jedoch die Unterstützung von Elektromotoren und könnte eine Leistung von 1.000 PS abrufen. Das ALA-System wird dann auch in den nächsten Generation verbaut werden.

Übrigens: Mit dem Kürzel SVJ zitieren die Italiener den Miura SVJ, der in den 70er Jahren mit mehr Leistung und limitiert auf den Markt kam.