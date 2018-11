Die Geely-Tochter Lynk & Co arbeitet offensichtlich an einen kompakten SUV-Coupé. Jetzt wurde ein erster Erlkönig bei Testfahrten erwischt. Vor 2021 wird das Modell aber kaum bei uns zu erwarten sein.

Mit dem 01 getauften SUV stellte Lynk & Co 2016 sein Erstlingswerk vor. Jetzt scheinen die Chinesen an einer davon abgeleiteten SUV-Coupé-Version zu arbeiten. Das vermutlich Lynk & Co 05 getaufte Modell wurde jetzt von unserem Erlkönigjäger auf Testfahrt erwischt.

Lynk mit Volvo-Technik

Seine Technik dürfte der 05, wie auch schon der 01, von der wie Lynk & Co ebenfalls zum Geely-Konzern gehörenden Konzernschwester Volvo übernehmen. Damit baut der Lynk & Co 05 auf der CMA-Plattform auf, die auch den Volvo XC40 trägt. Als Antriebsportfolio stehen damit zwei Benziner mit einem Leistungsspektrum von 148 bis 187 PS bereit. Geschaltet wird per Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe oder manueller Schaltbox. Wie bei den anderen Lynk-Modellen könnten noch ein Hybrid und eine Elektroversion folgen.

Lynk & Co 01 Sitzprobe Lynk & Co 01 - Volvo-SUV aus China

Coupé-Heck und Glasdach

Beim Design folgt das SUV-Coupé den Linien des 01. Angepasst wird natürlich der Dachverlauf, um als „Coupé“ firmieren zu können. Der Dachbogen des weiterhin viertürigen Modells mündet in einem hohen Heck mit Bürzel. Das Dach an sich scheint aus Glas gefertigt zu sein und direkt in die große gläserne Heckklappe zu führen. Unter der Hecktarnung zeichnen sich die vom 01 bekannten L-förmigen Rückleuchten ab. Im Untergeschoss sind die beiden Auspuffendrohre zu sehen.

Denkbar ist auch, dass dieses SUV-Coupé eine erste Blaupause für den angekündigten Lotus-SUV bildet. Lotus ist ja inzwischen auch ein Teil des großen Geely-Imperiums.