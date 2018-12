McLaren hat angekündigt im Rahmen seines Track25-Plans zahlreiche neue Modelle an den Start zu bringen. Eines davon ist der jetzt vorgestellte McLaren 720S Spider, der der Super Series zugeordnet ist.

Kohlefaserdach wiegt 49 Kilogramm

Der Spider basiert natürlich auf dem gleichnamigen Coupé. Dessen Monocage II-S Kohlefaserkern mit integrierter Überrollschutzstruktur wurde im oberen bereich modifiziert, benötigt aber keine zusätzliche Verstärkung um auch als Rückgrat für das Cabrio zu dienen. Zum Spider macht den 720S das faltbare Hardtop. Das neue Kohlefaserdachsystem wird elektrisch betätigt und liefert die schnellste Laufzeit in der Supersportwagenklasse. Absenken oder Anheben soll in nur 11 Sekunden und bei Geschwindigkeiten von bis zu 50 km/h möglich sein.Die Heckscheibe senkt sich beim Öffnen des Dachs automatisch ab und bewegt sich in die optimale Position, um das Eindringen von Luftströmungen in die Kabine zu minimieren. Das Fenster lässt sich abwer auch unabhängig vom Dach steuern. Auffallend sind die verglasten, freistehenden C-Säulen. Zudem ist das Hardtop mit einer elektrochromen Glasscheibe erhältlich, die elektrochromatisch zwischen getönten und transparenten Zuständen wechseln kann. Trotz der aufwändigen Dachkonstruktion soll das Gewicht des McLaren 720S nur um 49 Kilogramm zugelegt haben. Als Trockengesicht des Spider geben die Briten 1.332 Kilogramm an.

Mit dem neuen Dach musste auch die Aerodynamik im Heckbereich leicht angepasst werden. So trägt der McLaren 720S Spider eine angepasste aktive Heckspoiler-Aerodynamik. Unter der neuen Heckabdeckung steht ein 58 Liter großer Stauraum zur Verfügung. Zudem wurde für den neuen Spider ein neues 10-Speichen-Leichtmetallrad-Design entwickelt.

Der neue McLaren 720S Sitzprobe im Supersportwagen

Offen bis zu 325 km/h schnell

Auf der Antriebsseite gab es keinen Evolutionsbedarf. Auch der 720S Spider setzt auf den aus dem Coupé bekannten 4,0-Liter-Doppelturbo-V8-Motor mit 720 PS Leistung und einem maximalen Drehmoment von 770 Nm. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h entspricht mit 2,9 Sekunden exat der des Coupés. Den Spurt auf 200 km/h absolviert der Spider in 7,9 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit bei geschlossenen Dach soll 341 km/h betzragen. Bei geöffnetem Dach kann man sich den Wind immer noch mit 325 km/h durch die Haare fegen lassen.

Der neue 720S Spider ist ab sofort bestellbar, die Auslieferungen an Kunden beginnen im März 2019. Für den deutschen Markt nennt McLaren einen Grundpreis von 273.000 Euro. Der neue 720S Spider ist in den gleichen drei Spezifikationen wie das Coupé erhältlich.

Fazit

Mit dem Spider liefert McLaren eines der schnellsten Cabrios der Welt. Darüber hinaus hat der 720S seine Qualitäten als Supersportwagen ja schon bewiesen.