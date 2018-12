Nachdem die neue Mercedes A-Klasse (W177) präsentiert ist, haben die Stuttgarter nun auch die heiße AMG-Version in der Erprobung. Was kommen wird zeigt ein weihnachtliches Driftvideo des Mercedes-AMG A 45.

Mit dem A 35 hat Mercedes schon ein Einstiegs-AMG-Modell für die A-Klasse vorgestellt. Der A 35 leistet aus seinem Zweiliter-Vierzylinder-Turbomotor 306 PS und 400 Nm Drehmoment. Der Allradler spurtet damit in 4,7 Sekunden von Null auf 100 km/h. Noch dynamischer wird es im Mercedes-AMG A 45 zugehen.

Mercedes AMG A 45 kommt mit über 400 PS

Der Mercedes-AMG A 45 kommt 2019 auf den Markt und erhält eine deutlich verschärfte Frontpartie mit Panamericana-Grill und größeren Lufteinlässen sowie einem veränderten Dachkantenspoiler und einen Heckschürzen-Diffusor mit veränderten Auspuffblenden. Antriebseitig wird der Zweiliter-Turbo-Benziner über 400 PS Leistung haben und an einen 4-Matic-Allradantrieb gekoppelt sein. Via E-Boost könnten zusätzlich noch ein paar PS mehr drin sein. Selbstverständlich gehören zu AMG-A-Klasse ein strafferes, tieferes und variables Fahrwerk mit Race-Modus, breitere Spur, größere Leichtmetallfelgen sowie diverse AMG-Plaketten. Diese finden sich auch Innen wieder. Dort schaut der Fahrer auf das bekannte Cockpit mit breitem Bildschirm und greift in ein Sportlenkrad mit Schaltwippen. Platz nehmen er und sein Sozius auf konturierten Sportsitzen, die in Leder ausgeführt sind.

Was die Kundschaft erwarten darf, zeigt jetzt ein weihnachtliches Driftvideo. Auch hier setzt Mercedes allerdings auf einen noch getarnten Erlkönig. Kalr ist damit aber: der A 45 kommt mit einem Driftmodus.