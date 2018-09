So hat sich Mercedes unlängst die Buchstaben-Ziffernkombination in der Kompaktklasse „A 40“ schützen lassen, aber auch in den größeren Baureihen zum Beispiel „GLC 50“ oder GLS 50„. Hinzu kommen die “53er„-Bezeichnungen, die am Beispiel des CLS mit dem 3,0-Liter-Reihensechszylinder korrespondiert. Dieses Aggregat ist für die Kompaktklasse als Längsmotor nicht kompatibel.

Mercedes AMG A50/A45 kommt mit über 400 PS

Auch wenn es jetzt die ersten beiden Teaserbilder zum neuen, scharfen AMG gibt, zeigen diese noch nicht viel. Andere Dinge sind dafür schon klar. Der Mercedes-AMG A45 aka A50 kommt 2019 auf den Markt und erhält eine deutlich verschärfte Frontpartie mit Panamericana-Grill und größeren Lufteinlässen sowie einem veränderten Dachkantenspoiler und einen Heckschürzen-Diffusor mit veränderten Auspuffblenden. Antriebseitig wird der Zweiliter-Turbo-Benziner über 400 PS Leistung haben und an einen 4-Matic-Allradantrieb gekoppelt sein. Via E-Boost könnten zusätzlich noch ein paar PS mehr drin sein. Selbstverständlich gehören zu AMG-A-Klasse ein strafferes, tieferes und variables Fahrwerk mit Race-Modus, breitere Spur, größere Leichtmetallfelgen sowie diverse AMG-Plaketten. Diese finden sich auch Innen wieder. Dort schaut der Fahrer auf das bekannte Cockpit mit breitem Bildschirm und greift in ein Sportlenkrad mit Schaltwippen. Platz nehmen er und sein Sozius auf konturierten Sportsitzen, die in Leder ausgeführt sind.

Mercedes A35 mit 300 PS kommt als Ergänzung

Foto: Daimler Mercedes zeigt erste Häppchen von der neuen AMG-A-Klasse.

Um die Kluft zwischen dem Mercedes-AMG A50 oder A45 zu den zivilen Modellen der Baureihe zu verkleinern, wird AMG auch die A-Klasse als A35 anbieten. Diese kommt ohne Panamericana-Grill auf und sieht etwas weniger matrialisch aus. Unter der Haube ist dann derselbe Motor im Einsatz, dessen Leistung wird jedoch auf rund 310 PS gedrosselt.