Aktuell testen die Zuffenhausener den 911 Turbo auf dem Nürburgring – und dort gehört das Gerät auch hin. Schließlich wird er im Heck zwar nach wie vor den 3,8 Liter großen Biturbo-Boxer haben, allerdings kommt das Aggregat auf gut 600 PS und in der S-Version sogar rund auf 640 PS Leistung. Was ist sonst noch gesetzt? Klar, Allradantrieb und Hinterachslenkung.

Neuer Porsche 911 Turbo wieder mit großem Spoiler

Auch wird der 911 Turbo in der Breite abermals zulegen. Der erwischte Prototyp trägt zusätzliche Radlaufverbreiterungen an beiden Achsen und ist damit nochmals deutlich breiter als der normale Elfer.

Klar zu erkennen am Erlkönig sind auch die vergrößerte Bremsanlage, die neuen, breiteren Felgen an der Hinterachse und natürlich die Lufteinlässe vor den hinteren Radläufen. Was bei den ersten Erlkönigen noch fehlte, war der große, Turbo-typische Heckspoiler. Der ist nun auf den neuesten Fotos sehr gut zu erkennen. Bei niedriger Geschwindigkeit ruht er auf dem kleinen Bürzel, geht der Fahrer aufs Gas, fährt der Spoiler einige Zentimeter aus und sorgt für Anpressdruck.

LED-Lichtband am Heck

Wie beim zivilen Elfer zeigt sich am Heck auch beim Turbo das schmale LED-Band – turbo-typisch sind auch die eckigen Auspuffendrohre, die leicht gen Mitte gerückt sind. Natürlich verfügt das Modell auch wieder über die charakteristischen Lufteinlässe vor den hinteren Radläufen.

Der neue Porsche 911 Turbo und der Turbo S werden Anfang 2019 auf den Markt kommen. Später kommen noch die beiden Cabrio-Versionen dazu. Aktuell stehen die geschlossenen Modell mit 176.930 Euro beziehungsweise mit 205.133 Euro in der Preisliste. Der Aufpreis für die neue Generation dürfte schon im fünfstelligen Bereich liegen.