Nächste Runde – Doppelte Chance: auto motor und sport, sport auto und MOTORSPORT aktuell suchen zusammen mit upgraded und seinem Rennsimulator „upracer“ den „Super Racer 2018/19“. Für die Gewinner geht es reins ins Cockpit von echten Rennwagen – für die komplette Saiason 2019! Einen Fahrer, mit mindenstens Internationaler C-Lizenz fährt dann für das Teichmann-Racing-Team in der VLN und ein Motorsport-Rookie für KTM in der X-BOW BATTLE Rookies Challenge.

Aus dem upracer Rennsimulator von der upgraded Automotive Group: Auf mehreren Veranstaltungen haben die Besucher die Möglichkeit ihr Rennfahrer-Können auf dem upracer Rennsimulator unter Beweis zu stellen.

Das gibt es zu gewinnen

Schnell gewinnt: Die schnellsten Teilnehmer haben die Möglichkeit in einem Bootcamp zu zeigen, was sie als Rennfahrer drauf haben. Die jeweils schnellsten 3 und 3 Joker je Super-Racer Fahrerplatz haben die Chance im Bootcamp zu zeigen, was in Ihnen steckt. Im spannenden Finale kämpfen je 2 Finalisten im realen Rennfahrzeug dann um Ihren Fahrerplatz und um den Titel Super-Racer Pro und Super-Racer Rookie!

Der „upracer“ im Detail

Der upracer ist einer der realitätsnahesten und professionellsten Rennsimulatoren, die es momentan auf dem Markt gibt. Alle Rennstrecken, jedes Rennfahrzeug, jedes erdenkliche Set-Up, alle möglichen Witterungsbedingungen und sämtliche in Frage kommenden Straßenverhältnisse können mit dem Upracer in Sekunden simuliert werden und vermitteln echtes und hautnahes Motorsport-Feeling: eben wie im Cockpit eines Rennfahrzeuges.

Foto: upgraded Der Gewinn steht gleich nebenan: Dem Gewinner des Scouting winkt ein Fahrerplatz im Porsche Cayman GT4 Clubsport.

Dafür füllen drei 27-Zoll-Monitoren quasi das komplette Sichtfeld des Spielers. Wenn man erstmal in den Simulator geklettert ist. Der Einstieg funktioniert wie in einem Monoposto – abgesehen von den Treppenstufen. Bewegung kommt über ein 2DOF-System („Two degrees of freedom“) in den Simulator. Bedeutet: Der Simulator kann Roll- und Nickbewegungen darstellen. Verstellgeschwindigkeiten von maximal 100 Millimetern pro Sekunde sind machbar – gesteuert von Servo-Aktuatoren mit verstellbaren Schubstangen. Beschallt wird der Fahrer per 5.1-Sound-System, das in den Simulator integriert ist.

Im Porsche Cayman GT4 über den Bilster Berg 46 Sek.

So, jetzt aber einsteigen – und das geht gar nicht so einfach: Mit beiden Füßen auf den Sitz stellen, in die Knie gehen, mit beiden Armen abstützen und anschließend langsam in den Sitz rutschen, während die Beine in Richtung der Pedale wandern. Anschließend kann der Sitz sowie das Lenkrad noch in die richtige Position (fast ausgestreckte Beine, Arme im 90-Grad-Winkel zum Lenkrad) gerückt werden. Erst dann wählen wir unser Fahrzeug – in diesem Fall einen Porsche Cayman GT4 Clubsport – und die Strecke aus. Es geht nach Boxberg.

Foto: Patrick Lang Realistisch: Drei Monitore direkt im Sichtfeld.

Cool: Der upracer kann mit separater Einheit für die Handschaltung konfiguriert werden. Das ist beim Cayman GT4 als Clubsport-Ausführung nicht nötig, da dieser ab Werk über ein Doppelkupplungsgetriebe verfügt. Geschaltet wird bei ihm am Lenkrad über Schaltwippen. Die Lenkkraft kann variabel eingestellt werden: von 10 bis 30 Nm ist alles möglich.

Sitzt man erstmal im upracer, sieht das Spiel hochrealistisch aus – auf dem PC des upracer läuft „Assetto Corsa“ (zu deutsch: „Renn-Abstimmung“), eine hoch geschätzte Simulation aus dem Hause Kunos Simulazioni. Assetto Corsa glänzt mit nahezu unendlichen Anpassungs-Möglichkeiten, sowohl für die Autos als auch für die Simulator-Umsetzung. Bei der Entwicklung des Spiels wurde hoher Wert auf Inhalte gelegt, die direkt von Nutzern stammen.

Das sind die Scouting-Termine

10.05. – 13.05.2018: Tuning World Bodensee

01.06. – 03.06.2018: High Performance Days

14.09. – 16.09.2018: SimRacing Expo

30.11. – 09.12.2018: Essen Motor Show

Zusätzlich bei den sport auto Perfektionstrainings:

12.07. – 13.07.2018: Nürburgring

19.09. – 20.09.2018: Nürburgring

Zusätzlich bei der Auto, Motor und Sport Car Control: