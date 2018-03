Auf dem auto motor und sport-Kongress 2018 dreht sich alles um aktuelle Themen zur Mobilität. Spannende Themen, die Sie mit unseren Experten am 20. März 2018 in Stuttgart diskutieren können. Seien Sie dabei!

Zum 9. Mal richtet auto motor und sport auf der Stuttgarter Messe seinen großen Kongress zur Mobilität der Zukunft aus. Bei der eintägigen Veranstaltung, die am Dienstag, 20. März, um 9.30 Uhr beginnt, geht es um alle Aspekte einer sich rasant verändernden Mobilität. Porsche-Chef Oliver Blume beschreibt, wie sich ein Sportwagenhersteller wandeln muss, um die neuen Kundenbedürfnisse zu befriedigen.

Künstliche Intelligenz und Elektromobilität

Daimler-Entwicklungsvorstand Ola Källenius gibt Einblick, welche Rolle die künstliche Intelligenz auf die Ausrichtung der Marke hat. Und wie man beim Bau eines Elektroautos ganz andere Wege gehen kann, erläutert Günther Schuh, der als Inhaber des Lehrstuhls für Produk- tionssystematik an der RWTH Aachen nach dem StreetScooter-Projekt in diesem Jahr die Elektroauto-Marke e.GO auf den Markt bringt.

Neil Harbisson mit implantierter Antenne im Kopf

Neil Harbisson, Gründer der Cyborg Foundation, berichtet als erster Mensch mit einer implantierten Antenne im Kopf, wie es sich im Alltag als Mensch- Maschine lebt. Seine WiFi-Antenne erlaubt es ihm nicht nur, eine angeborene Farbschwäche zu überwinden, indem er Farben durch Töne wahrnimmt. Er kann damit auch Signale und Daten von Satelliten empfangen. Künstliche Intelligenz wird es künftig möglich machen, dass Menschen und Maschinen sich in vielerlei Hinsicht immer enger miteinander vernetzen.

Chancen für Start-ups in Deutschland

Welche Chancen er für das klassische Autoland Deutschland im Wandel der Mobilität noch sieht, erzählt Saeed Amidi. Der gebürtige Iraner ist Chef und Gründer des weltweit größten Start-up-Beschleunigers Plug and Play mit Sitz im Silicon Valley, dessen Ableger Startup Autobahn auch in Deutschland aktiv ist und von Firmen wie Daimler, Porsche und ZF unterstützt wird. Saeed Amidi hat unter anderem früh in das von Elon Musk gegründete Online-Bezahlsystem PayPal investiert.

