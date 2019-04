Der Nissan GT-R wird 50 Jahre alt. Zu diesem Jubiläum präsentiert Nissan auf der New York Auto Show die die 50th Anniversary Edition des Supersportwagens.

Weiß-Blau trifft auf Grau

Das Jubiläumsmodell tritt in einer weiß-blauen Sonderlackierung an, die an eine traditionsreiche Lackierung des Sportwagens in der japanischen GP Serie anspielt. Blaue Farbakzente finden sich auch auf den Speichen. Den Innenraum der 50th Anniversary Edition prägt ein graues Farbthema. Weitere Features des Editionsmodells sind ein spezielles Design für Lenkrad und Schaltknauf, Prägungen auf den Sitzen, ein Alcantara-Dachhimmel mit abgesetzten Nähten sowie Alcantara-Sonnenblenden.

Motor, Getriebe und Fahrwerk nachgeschärft

Nachgelegt wurde auch beim 3,8-Liter-V6-Biturbotriebwerk. Ein neuer Turbolader soll das Ansprechverhalten verbessern. Die Leistung bleibt mit 570 PS und 637 Nm aber unverändert. Den typischen GT-R Klang garantiert ein neuer Schalldämpfer aus Titan mit polierten blauen Endrohren. Der GT-R verfügt darüber hinaus über ein überarbeitetes Sechsstufen-Doppelkupplungsgetriebe mit optimiertem „R Mode“. Neu abgestimmt wurden auch die elektronische Fahrwerkssteuerung und die Lenkung. Die Bremsanlage profitiert vion einem neuen Bremskraftverstärker.