Bei der Retro Classics in Stuttgart können Besucher vom 22. bis 25.03.2018 Oldtimer und Youngtimer sehen, kaufen und verkaufen. Die Messe ist wieder gewachsen, in 9 Hallen stehen 140.000 Quadratmeter Fläche zur Verfügung. Alle Infos.

Auf der verkehrsgünstig in direkter Nachbarschaft zur Autobahn A8 sowie zum Flughafen der Landeshauptstadt gelegenen Messe mit ihren neun Hallen wird alles rund um klassische Autos geboten: Oldtimer, Youngtimer, Neo Classics, Club- und Museumspräsentationen, eine für US-Cars reservierte Halle sowie Teile, Modellautos und Accessoires.

„Größte und modernste Oldtimermesse Europas“

Zur 15. Ausgabe der nach eigenem Bekunden größten und modernsten Oldtimermesse Europas erweiterten die Organisatoren die Ausstellungsfläche nochmals auf insgesamt 150.000 Quadratmeter Fläche. Eine private Börse findet zusätzlich im Freien auf der Messe-Piazza beim Stuttgarter Flughafen statt. Dieses Jahr findet die Retro Classics am selben Wochenende wie die Techno Classica in Essen statt – Händler und Besucher müssen sich also meistens entscheiden, welche Messe sie besuchen wollen.

Sonderschauen auf der Retro Classics 2018

40 Jahre BMW M1 (Halle 4): Fahrzeuge und Talkrunde

50 Jahre Irmscher (Halle 10): Ausstellung zum Jubiläum des Opel-Tuners

1941 Packard Super 8 Eight-Door Airport Limousine (Halle 1, Stand 1D53): 8 Meter langes Fundstück

Ackergiganten: Traktoren der Bulldog- und Schlepperfreunde Baden-Württemberg e.V.

MAC Museum Art & Cars (Atrium): Kunst- und Automuseum aus Singen

Neo Classics (Halle 5): Klassiker bis 20 Jahre

SK Collection (Halle 10): Vorkriegs-Raritäten aus der Sammlung von Saulius Karosas

Retro Classics 2018 Öffnungszeiten und Eintrittspreise

Allianz Retro Night am Donnerstag, 22. März, 18 bis 24 Uhr

Teilemarkt ab Freitag, 23. März 9 Uhr in Halle 9

Donnerstag, 22. März: 11.00 bis 19.00 Uhr

Freitag, 23. bis Sonntag, 25. März: 9.00 bis 18.00 Uhr

Eintrittspreise der Retro Classics 2018

Tageskarte (inkl. VVS): 18 Euro im Vorverkauf (VVK) und 20 Euro an der Tageskasse

Tageskarte ermäßigt (Kinder 6-15 Jahre, Schüler, Studenten, Rentner, Behinderte, inkl. VVS): 13 Euro (VVK) und 15 Euro an der Tageskasse

Happy Hour (Fr.-So. ab 16 Uhr): 8 Euro im VVK, 10 Euro an der Tageskasse

Gruppenkarte (ab 10 Personen): 13 Euro (VVK) und 15 Euro an der Tageskasse

Familienkarte (max. 2 Erw. + alle Kinder bis 16 Jahre): 40 Euro (VVK) und 42 Euro an der Tageskasse

Dauerkarte (Fr-So): 33 Euro (VVK) und 35 Euro an der Tageskasse

Kinder unter 6 Jahre: freier Eintritt

Anreise, Parken, Umweltzone

Messetermin: 22. bis 25. März 2018

Anreise mit dem ÖPNV: S-Bahn Linie S2 oder S3 Flughafen/Messe, Schildern zum ICS folgen

Anreise mit dem Auto: über B27 oder A8, den Schildern Richtung Messe folgen

Navigations-Adresse: Flughafenstraße/Flughafen, 70629 Stuttgart

Die Messe liegt außerhalb der Umweltzone Stuttgart

Parken: 8.200 Parkplätze in Parkhäusern und auf Parkflächen

Oldtimer mit H-Kennzeichen parken für 7 Euro auf der Messepiazza West

Veranstalter: RETRO Messen GmbH

Veranstaltungsort: Messe Stuttgart (Flughafen)

Adresse: Landesmesse Stuttgart GmbH, Messepiazza 1, 70629 Stuttgart

Tel.: +49 (0)711 18560-0

Fax: +49 (0)711 18560-2440

E-Mail: info@messe-stuttgart.de

Webseite: www.retro-classics.de

