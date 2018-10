Andreas Of

Zur Veterama in Mannheim erwarten die Veranstalter 4.000 Aussteller und 50.000 Besucher. Etwa 500 Autos und 4.000 Zweiräder stehen zum Verkauf. Doch wichtiger sind die Teile: Das fehlende Lenkrad, das dringend benötigte Blinkerglas, die lange gesuchte Originalfelge finden sich womöglich an einem der Stände auf dem 260.000 Quadratmeter großen Freigelände oder in einer der Hallen. Bis zu 25 Kilometer muss zurücklegen, wer sich das ganze Angebot erwandern möchte.

Händler aus ganz Europa



Der nach eigenen Angaben größte europäische Veteranen-Markt lockt immer mehr Händler aus dem Ausland. So haben sich Teilehändler aus Österreich, Schweiz, Niederlande, England, Tschechien, Polen, Italien und Frankreich angemeldet. Der Teile-Nachschub für ausländische Fabrikate ist also gesichert.





Veranstaltungsort

Maimarktgelände

Xaver-Fuhr-Straße 101

68163 Mannheim



Öffnungszeiten

Freitag, 12. Oktober: 12 bis 20 Uhr

Samstag, 13. Oktober: 8.30 bis 18 Uhr

Sonntag, 14. Oktober: 8.30 bis 16 Uhr



Eintrittspreise

3-Tageskarte (Freitag, Samstag und Sonntag): 30 Euro

Tageskarte (Samstag oder Sonntag): 15 Euro

Ermäßigte Tageskarte (Schüler, Studenten): 12 Euro

Kombikarte (Tage Samstag und Sonntag): 15 Euro

Familienkarte (am Sonntag für Eltern und zwei Kinder bis 14 Jahre): 24 Euro

Kinder bis 15 Jahre, Begleitpersonen von Rollstuhlfahrern: freier Eintritt



Parkplatzgebühren

Tagesticket: 5 Euro

Premium-Ticket (Freitag, Samstag und Sonntag): 15 Euro

Anhänger: 5 Euro

Wohnmobil-Stellplatz (Donnerstag bis Sonntag): 45 Euro

Wohnmobil-Stellplatz (Freitag bis Sonntag): 35 Euro

Wohnmobil-Stellplatz (Samstag und Sonntag): 25 Euro



Anfahrtsbeschreibung

Aus allen Richtungen: Bis zum Mannheimer Kreuz fahren, weiter in Richtung Mannheim-Mitte (A656). Ab dort ist das Maimarktgelände ausgewiesen. Einfach der Veterama-Beschilderung folgen und auf den Parkplätzen P1 und P2 das Fahrzeug abstellen.





Kontakt zum Veranstalter

Veterama GmbH

Ilvesheimer Str. 26

68526 Ladenburg

Telefon: +49 (0) 6203 13507

Telefax: +49 (0) 6203 2503

E-Mail: info @ veterama.de