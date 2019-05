Entweder ODER - Volvo V90 gegen XC90

Die Schweden können elegant oder sportlich sein. Der Kombi V90 tritt als R-Design an, der große SUV XC90 in der Version Inscription. Wer macht hier die bessere Figur?

Es fast schon so etwas wie ein Abgesang, dieser Vergleich. Beide Kontrahenten treten mit dem großen 235-PS-Diesel an, und den wird es künftig bei Volvo nicht mehr geben. Damit ist der Motor nicht allein, denn es wird auch sonst bald schon keinen Diesel mehr bei den Schweden geben. Reichlich Auswahl bietet der Konfigurator aber dennoch. Für den V90 gibt es allein sechs Ausstattungsvarianten. Beim großen SUV sind es zwar etwas weniger, doch auch dieses Auto lässt sich auf sportlich oder elegant trimmen. Finden wir also heraus, welcher Volvo für Sie der passende ist (ganz ausführlich bekommen Sie den Vergleich im Video weiter unten).

Das Format

ams Im Format Entweder ODER liefern die Redakteure Patrick Lang und Thomas Grau immer die Kaufberatung zu zwei Modellen des selben Herstellers, um herauszufinden, welches Auto für Sie das bessere ist.

Erklären wir zunächst noch schnell, was Sie hier erwartet. In unserem Format „Entweder ODER“ vergleichen die beiden Redakteure Patrick Lang und Thomas Grau immer zwei Fahrzeuge des selben Herstellers. Wir erheben hier keine Messdaten oder testen nach dem klassischen auto motor und sport-Schema. Hier geht es um eine Kaufberatung und darum herauszufinden, welches der beiden Modelle für Sie das richtige ist. Dabei werfen wir einen Blick in den Konfigurator, checken den Innenraum, das Exterieur und den Kofferraum. Zusätzlich gibt es natürlich Eindrücke vom Fahren in puncto Übersichtlichkeit, Komfort, Sportlichkeit, Assistenzsysteme und so weiter. Je nachdem, welche Kriterien sich jeweils bei den entsprechenden Fahrzeugen anwenden lassen.

Da tut sich was

So ein Konfigurator ist übrigens recht volatil, weshalb Sie uns bitte nicht auf Preise und Ausstattungselemente festnageln dürfen. Die Hersteller verschieben gerne mal das eine oder andere Extra in ein Paket, werfen etwas ganz raus oder schlagen ein paar Euro drauf. Ein Beispiel dafür ist das „Passion-Red“ unseres V90 Testwagens. Dereinst die Standard-Konfiguration für R-Design-Kunden, heute: weg. Gibt es nicht mehr. Was natürlich nicht heißt, dass es nie wieder zurückkommt – Sie verstehen die Problematik.

Aber kommen wir zu den Autos. Der V90 kostet, so wie er bei uns steht, stolze 84.050 Euro. Der aktuelle Startpreis beim Hersteller beträgt 48.350 Euro. Die Ausstattungslinie R-Design schlägt direkt mit 55.550 Euro zu, bringt dann aber auch einiges an Ausstattung bereits mit. Darunter das automatische Notbremssystem, den aktiven Spurhalteassistenten, den adaptiven Abstandstempomaten, LED-Scheinwerfer, Drive-Mode-Schalter, um 15 Millimeter tieferes Sportfahrwerk, Regensensor, das Infotainmentsystem Sensus Connect und 18-Zoll-Räder. Da ist also schon vieles an Bord, was man als Kunde eines Premium-Fahrzeuges gerne haben könnte.

Premium-Kombi: Der Volvo V90 im Detail Hans-Dieter Seufert 1/23 Der neue Volvo V90 legt an Größe und Eleganz zu. Hans-Dieter Seufert 1/23 Der neue Volvo V90 legt an Größe und Eleganz zu. Hans-Dieter Seufert 2/23 Wir konnten den V90 D5 AWD fahren. Hans-Dieter Seufert 3/23 Der 235 PS starke Vierzylinder schiebt ordentlich an. Hans-Dieter Seufert 4/23 Ganz wegpusten kann der Druckluft-Kompressor das Turboloch zwar nicht, dennoch verblüfft der Zweiliter damit, wie er selbst bei niedrigen Drehzahlen spontan Gas annimmt und durchstartet. Hans-Dieter Seufert 5/23 Der Allradantrieb bringt die 480 Nm immer sicher auf die Straße. Hans-Dieter Seufert 6/23 Das hohe Drehmoment animiert zum entspannten Cruisen. Hans-Dieter Seufert 7/23 Der große Kombi lässt sich schnell und präzise durch Kurven zirkeln. Hans-Dieter Seufert 8/23 Das V90-Fahrwerk samt luftgefederter Hinterachse nimmt selbst tiefen Schlaglöchern den Schrecken. Hans-Dieter Seufert 9/23 In Kurven neigt er sich nur wenig. Hans-Dieter Seufert 10/23 Dank guter Geräuschisolierung ist vom Motor fast nichts zu hören. Hans-Dieter Seufert 11/23 Leder, Holz und ... Hans-Dieter Seufert 12/23 ... kühle Metall-Elemente prägen den Innenraum. Hans-Dieter Seufert 13/23 Sehr angenehm: die Massagefunktion der Komfortsitze. Hans-Dieter Seufert 14/23 Fondpassagiere genießen eine überaus üppige Beinfreiheit. Hans-Dieter Seufert 15/23 Die großen Türausschnitte ermöglichen einen leichten Einstieg. Hans-Dieter Seufert 16/23 Mit 560 Litern Kofferraumvolumen stellt der V90 zwar keine Rekorde auf, dafür lässt sich der Laderaum praktisch unterteilen, ... Hans-Dieter Seufert 17/23 ... indem ein Klapp-Schott nach oben geschwenkt wird und so das Verrutschen von Gepäckstücken verhindert. Hans-Dieter Seufert 18/23 Umgelegt werden kann die Rückbank einfach per Knopfdruck. Volvo 19/23 Konturierte Einzelsitze im Fond. Volvo 20/23 Das Panaoramadach reicht bis hinter die Köpfe der hinteren Passagiere. Volvo 21/23 Das Kofferraumvolumen wird mit 1.526 Liter angegeben. Volvo 22/23 Im Angebot sind zum Marktstart zwei Benziner und zwei Diesel. Volvo 23/23 Wer sich in den ab September lieferbaren V90 verliebt, muss mindestens 45.800 Euro (D5 mit 190 PS) berappen, beim getesteten Top-Diesel mit Allradantrieb sind es sogar 57.500 Euro.

Kommt Ihnen trotzdem etwas teuer vor? Dann schauen Sie sich erst den SUV an. Dessen Testwagenpreis liegt bei 88.950 Euro, Startgebot sind 65.000 Euro, für die Inscription-Ausführung nochmal 6.600 Euro extra. Dafür trägt er dann aber auch serienmäßig 20-Zöller – nur nicht bei uns, denn da sind es Winterreifen-bedingt 19-Zoll-Felgen. Dafür stecken jede Menge Extras drin, wie etwa das Xenium-Paket für 4.300 Euro, um mit Lederoptik-Türverkleidung und Panorama-Dach den eleganten Auftritt zu unterstreichen. Dazu tun Vollaluminium-Türgriffe und Holz-Dekor ihr Übriges.

Gewicht in der Kurve

Elegant ist auch die Performance auf der Straße – beide Volvos treten als D5 mit dem 235 PS starken Diesel und Allradantrieb an. Der XC90 wird dadurch zu einem sehr entspannten Reisegleiter. Der Entspannungsfaktor wird nur noch durch die hervorragende Massagefunktion der vorderen Sitze gesteigert. Platz gibt es jede Menge – auf jeder Sitzposition. Allerdings gibt es auch jede Menge Gewicht. 2,5 Tonnen wollen erstmal um die Kurve gewuchtet werden, und das schlägt sich auch in einer etwas schwergängigen Lenkung nieder. Hier kann der V90 punkten, denn der Kombi fährt mit einer verfeinerten Version der XC90-Lenkung vor. Und mit weniger Gewicht, auch wenn der Kombi die Zwei-Tonnen-Marke nur knapp verfehlt.

Gigantisches Platzangebot: Der große SUV Volvo XC90 Hans-Dieter Seufert 1/23 Mit dem neuen XC90 will Volvo wieder Flagge zeigen. Der SUV ist zu 99 Prozent neu, bleibt aber vollkommen Volvo und anders als die Rivalen. Der Diesel mit Allrad im Test. Hans-Dieter Seufert 1/23 Mit dem neuen XC90 will Volvo wieder Flagge zeigen. Der SUV ist zu 99 Prozent neu, bleibt aber vollkommen Volvo und anders als die Rivalen. Der Diesel mit Allrad im Test. Hans-Dieter Seufert 2/23 Der XC90 fährt alles auf, was es an Sicherheitsvorkehrungen gibt. Hauptaugenmerk liegt darauf, die mögliche aktive Teilnahme an Unfällen erheblich einzuschränken. Hans-Dieter Seufert 3/23 Die Struktur der Karosserie besteht zu 40 aus Bohrstahl, dem härtesten derzeit in der Automobilindustrie verwendeten Stahl. Aber auch die Armada an Assistenzsystemen kann sich sehen lassen. Hans-Dieter Seufert 4/23 Die Klarheit der Kante bewahrt der XC90 auch in der zweiten Generation. Fußgänger-Airbag braucht er übrigens keinen, denn der Biturbo-Diesel sitzt ... Hans-Dieter Seufert 5/23 ... tief im Gewölbe der skalierbaren Produktarchitektur. So ist er keine Gefahr. Außer vielleicht für den Fahrer. Die 225 PS und 470 Nm bringen ordentlich Schub. Hans-Dieter Seufert 6/23 Das Cockpit mit Mittelkonsole wird dominiert von einem 9,2-Zoll-großen Touchpad. Leider funktioniert das nicht, reagiert träge. Die Software ist extrem verwirrend. Hans-Dieter Seufert 7/23 8,5 l/100 km Testverbrauch sind doch erstaunlich sparsam für einen über zwei Tonnen schweren und 220 km/h schnellen SUV. So funktioniert Downsizing. Hans-Dieter Seufert 8/23 59,7 m Bremsweg warm aus 130 km/h: Sicherheit fängt bei den Bremsen an. Der XC90 braucht aus 130 km/h nur 3 Meter mehr als ein Mercedes AMG GT S. Hans-Dieter Seufert 9/23 Die Achtstufen-Automatik macht jede Möglichkeit, über den Motor zu motzen, zunichte. Das Anfahrzaudern des Motors wird geschickt überschlupft, Gänge werden passend und sanft durchgeschalten. Hans-Dieter Seufert 10/23 Unerschütterlich sicher und besonnen bummelt der Volvo durch den Slalom. Das neue Fahrwerk mit Doppelquerlenkern vorn und der Integralachse hinten lässt den XC90 auch bei höheren Geschwindigkeiten leicht und präzise gleiten. Hans-Dieter Seufert 11/23 13 Zentimeter ist die Karosserie im Vergleich zum Vorgänger gewachsen. Das früher schon üppige Platzangebot nimmt nun schon fast skandalöse Ausmaße an. Hans-Dieter Seufert 12/23 Langstreckentaugliche Sitze mit kleinen Schwedenflaggen an der Flanke. Hans-Dieter Seufert 13/23 Drehknopfstarter und Walzenregler für die Fahrmodi in der Mittelkonsole. Hans-Dieter Seufert 14/23 Multifunktionslenkrad mit Tempomat. Hans-Dieter Seufert 15/23 Der Schwede mag es ja reinlich und liefert ein Putztuch gegen Fingertapser. Hans-Dieter Seufert 16/23 Die riesige Navi-Karte erleichtert den Überblick. Hans-Dieter Seufert 17/23 Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick. Hans-Dieter Seufert 18/23 Klangstarkes Soundsystem vom B&W für 3.280 Euro Aufpreis. Hans-Dieter Seufert 19/23 Auch in der Türverkleidung finden sich Lautsprecher. Hans-Dieter Seufert 20/23 Unfassbare Freiheiten für Kopf und Bein. Der Nicht-Erwerb der 1.550 Euro teuren dritten Sitzreihe erscheint schon fast als Sündenfall. Hans-Dieter Seufert 21/23 Nur im Siebensitzer rücken die Rücksitze. Integrierter Kindersitz gibt es für 210 Euro extra. Hans-Dieter Seufert 22/23 Damit man diese Gepäckhalle beladen kann, senkt die Luftfederung das Heck. Hans-Dieter Seufert 23/23 Eher ein Lagerraum: Der Kofferraum lässt sich von 721 auf 1.886 Liter erweitern. Genug Platz für einen Haufen Koffer. Oder einen Elch.

Was beide eint, ist neben dem Motor das vertikal platzierte Sensus-Infotainmentsystem. Bedienlogik und Darstellung orientieren sich an zeitgenössischen Smartphones und gehen damit schnell in Fleisch und Blut über. Anders als die Informationsarchitektur, die ob des Funktionsumfangs bisweilen etwas verschachtelt gerät. Und bisweilen redundant – obwohl das ein Merkmal ist, das sich die Volvos mit vielen modernen Autos teilen. Sobald ein digitales Cockpit und ein Headup-Display an Bord sind, lassen sich Informationen auf gleich drei Ebenen anzeigen. Falsch eingestellt, kann das auch mal verwirren.

Ob wir der Verwirrungs-Attacke Stand halten, ob die so genannte „Power-Pulse-Technik“ tatsächlich aus einem Vierzylinder das Sechszylinder-Fahrgefühl hervorkitzelt, und warum das teilautonome System Pilot Assist II gemeingefährlich sein kann, erfahren Sie direkt hier: In der kompletten Video-Episode von Entweder ODER.

Entweder ODER - das komplette Video

55:13 Min.

Fazit

Das mit dem Design haben sie drauf, die Schweden. Egal ob es schick oder sportlich werden soll, da ist für jeden was dabei. Vorausgesetzt, man verfügt über den entsprechenden Geldbeutel-Durchmesser. Ausstattungsbereinigt ergibt sich für den V90 ein Preisvorteil von rund 6.000 Euro. Im Wesentlichen kaufen Sie für den Mehrbetrag mit dem XC90 Platz ein – davon allerdings jede Menge.