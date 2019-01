Teile von Deutschland, Österreich und der Schweiz versinken im Schnee. Auf den Autobahnen staut es sich und die Alternativen wie die Deutsche Bahn oder Fluganbieter haben dieser Tage ebenfalls stark zu kämpfen. Glücklich schätzen kann sich,wer einen Schneepflug sein Eigen nennt. auto motor und sport konnte einen Ford F-350 mit Schneeschild fahren.

Ein drei Tonnen schwerer Ford F-350 Super Duty mit 390 PS und 583 Newtonmeter starkem V8-Benzinvernichter macht schon in der Basis ordentlich was her. Die Sitzposition passt dazu: Wie ein König thront der F-350-Fahrer auf dem Sitz und kann sich an einer gewaltigen Mittelarmlehne ausruhen, die sich locker als Wickelunterlage zweckentfremden ließe. Es ist einfach das Gesamtpaket, das auf Nicht-Amerikaner mächtig Eindruck macht. Denn die wenigen Pickups, die in Deutschland herumfahren, passen hier fasst auf die Ladefläche.

400 Kilogramm Edelstahl treffen auf Asphalt

Foto: Ford Der Schneeschild ist zweigeteilt und wiegt satte 400 Kilogramm.

Umso schöner ist es natürlich, wenn in der weißen Phase des Jahres ein 400 Kilogramm schweres Schneeschild vor dem Frontstoßfänger sitzt. Per Fernbedienungs-Knochen wird der zweigeteilte Schneeschreck der Marke Boss manövriert. Ist die richtige Einstellung vorgenommen, knallt der Schild mit lautem Rumms auf die Asphaltdecke. Gummilippe? Fehlanzeige. Hier trifft knallharter Stahl auf Asphalt. Wählhebel der Automatik auf D, Allrad aktivieren und Gas. Was folgt ist eine Symphonie von krachendem Eis, davonspritzendem Schnee gemischt mit dem einen oder anderen Asphaltüberschuss. Sollte es ganz grob kommen, verhelfen Schneeketten zum notwendigen Grip. Schneechaos? Nicht mit uns.

