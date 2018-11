Sowohl der Fünftürer als auch die Fastback genannte Limousine des neuen Mazda 3 sind auf der Messe permanent dicht umlagert. Da beim Fünftürer Filmteams Schlange stehen, schlagen wir uns zur Limousine durch. Ein bisschen warten bis der Fahrersitz frei wird und dann nichts wie rein.

Das Cockpit sorgt für ein kleines „Wow“, so hochklassig und konsequent gezeichnet wirkt es. Die Knöpfe und Anzeigen sind an wenigen klaren Linien ausgerichtet, eine metallene Zierleiste zieht sich von rechts nach links am Armaturenbrett entlang, nur unterbrochen von den galvanisierten Drehknöpfen für die Klimaautomatik. Der Dreh-Drücksteller auf der Mittelkonsole ist deutlich gewachsen und macht optisch was her – außerdem lässt er sich gut greifen. Das Gleiche gilt für den leicht zu erreichenden Gangwahlhebel.

Die Oberflächen fassen sich hochwertig und griffig an, das Lenkrad liegt gut in der Hand. Die Multifunktionstasten auf den Lenkradspeichen lassen sich mit den Daumen gut bedienen. Platz haben hier vorne auch groß Gewachsene und die Sitze passen wie angegossen. Trotz des stark nach hinten abfallenden Daches sorgt der Blick direkt nach hinten für eine gute Übersicht. Der Ausblick schräg nach hinten scheitert an den C-Säulen: Sie sind so breit, dass sie das Sichtfeld in diesem Bereich stark eingeschränken, der tote Winkel ist riesig.

Foto: Michael von Maydell Der Fond des Mazda 3 Fastback passt bei großen Passagieren für die Knie, aber über dem Kopf ist kein Platz mehr.

Ab auf die Rückbank: Sie ist bequem und bietet trotzdem ausreichend Stützkraft für eine ermüdungsfreie lange Reise. Wenn der Vordermann sich nicht zu sehr ausbreitet passt hier hinten auch die Kniefreiheit. Für den Kopf von 1,88 Meter großen Personen wird es wegen des elegant nach unten geschwungenen Daches aber eng – gemessen an 4,54 Meter Außenlänge ist das Platzangebot im Fond überschaubar.

Wieder raus und weiter zum Kofferraum: Die Heckklappe lässt sich durch Drücken am unteren Bereich des plastisch ausgeformten großen Mazda-Logos am Heck mit einem Griff öffnen. Ladekante und Ladeschwelle sind nicht allzu hoch.

Fazit

Das Design des neuen Mazda 3 zieht das Publikum auf der Messe magnetisch an. Innen überzeugt der Japaner durch hochwertige Materialien, ein durchdachtes und zum Äußeren passendes Design sowie durch eine gute Ergonomie. Die Übersicht nach hinten wird von den massiven C-Säulen eingeschränkt und der Fond ist wegen des dort niedrigen Daches für Sitzgrößen auf längeren Reisen eher ungeeignet.