Formel 1: Wer überträgt den Ungarn-GP in TV & Stream?

In den letzten Jahren ist es immer komplizierter geworden, einen Überblick über die verschiedenen Formel-1-Übertragungen zu behalten. In der Saison 2025 teilen sich Sky und RTL die Rennen auf. Allerdings wird nicht jeder Grand Prix live im Free-TV übertragen.

Das Rennen in Budapest wird nicht im Free-TV gezeigt. Nur sieben Events in der Formel-1-Saison 2025 überträgt der Privatsender RTL inklusive Werbeunterbrechung. Immerhin das Qualifying zeigt RTL am Samstag (2.8.) um 15.30 Uhr live.